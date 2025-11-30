12:10  30 листопада
Юрій Бутусов журналіст info@regionews.ua
30 листопада 2025, 09:29

Уперше Єрмака звинуватив у корупції Дмитро Штанько – його під конвоєм відправили у Бахмут

30 листопада 2025, 09:29
Андрій Єрмак заявив, що він "чесна та порядна людина" і збирається "йти на фронт"
Андрій Єрмак заявив, що він "чесна та порядна людина" і збирається "йти на фронт"
фото: 24tv.ua
Звичайно, багато військових вже заявили, що готові взяти його до себе. Бо в армії дуже не вистачає грошей на все – на дрони, боєприпаси, машини, а у Єрмака багато друзів стали мільярдерами за останні роки, зв'язки в "Енергоатомі", державних банках, оборонних контрактах, криптобізнесі, гральному бізнесі, він може без проблем взяти на утримання багато військових частин.

Але оскільки Єрмак сказав, що він "чесна та порядна людина", то, очевидно, вирішив піти на фронті саме на ті посади, куди відправляв інших чесних і порядних людей він сам.

Перше звинувачення про корупцію при Єрмаку озвучив Дмитро Штанько, який оприлюднив відео розмов про розподіл посад з братом Єрмака. Влітку 2022-го Штанько був мобілізований, і його у супроводі співробітників воєнної контррозвідки направили на проходження БЗВП до учбового центру "Десна", а після цього, двоє співробітників контррозвідки супроводжували Дмитра на місце служби – на найгарячішу точку фронту на той момент – у 2-й мотопіхотний батайльон 93-ї механізованої бригади у Бахмут. Батальйон обороняв будинки на вулиці Патріса Лумумби на околиці Бахмута – кілька п'ятиповерхівок, які майже щоденно намагався захопити ворог, саме тут йшли найжорсткіші бої. Штанько під конвоєм направили туди у якості простого солдата-піхотинця. Очевидно, за чиєї вказівки був виділений конвой.

Але без всякого примусу Дмитро Штанько проявив себе на фронті як справді чесна та порядна людина. Він потрапив під обстріл і його автомат був розбитий близьким влучанням снаряду, Дмитро отримав контузію, але відмовився від евакуації і залишився вести бій.

А 4 жовтня 2022-го Дмитро Штанько загинув як справжній герой, коли йшов в контратаку відбивати захоплену ворогом позицію.

За тиждень до загибелі Штанько написав у Фейсбуці так:

Бридко дивитися на майстрів піару, які вішають собі чужі нагороди, не забуваючи при цьому будувати політику і примножувати статки за рахунок життів і здоров'я реальних українських воїнів

Щоб таких докорів не було, довести свою "чесність та порядність" на фронті можна з легкістю, якщо прийти на ту саме посаду, куди Андрій Єрмак відправив Дмитра Штанько.

