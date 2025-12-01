18:59  01 декабря
UA | RU
Виктор Шлинчак Председатель правления Института мировой политики info@regionews.ua
01 декабря 2025, 15:23

Ермак остается с Зеленским? Еще немного – и все станет очевидным

01 декабря 2025, 15:23
Читайте також українською мовою
Последние несколько дней в эфирах мне задают один и тот же (совершенно резонный) вопрос: «Так Ермак остается «рядом» с Зеленским или нет?»
фото: hromadske.ua
Отвечаю без пафоса: еще немного – и все станет очевидным где-то через месяц. Не по прессрелизам, а по кадровым решениям.

Следите не за словами, а за перемещением людей:

- Останутся ли те, кто одновременно сидел в Наблюдательных советах и подрабатывал советниками в ОП?

- Заменят ли в ОП заместителей, которых привел Ермак, но почему-то тихо просидели последние дни и никак публично не поддержали своего шефа?

- Перестанет ли Кабмин быть "филиалом Офиса"?

– Будет ли видоизменена вертикаль в силовых структурах?

А теперь главное.

Сыграет ли Зеленский в режим "Вы увидите другого президента?" Ибо это – об изменении архитектуры системы власти.

Хотя… Известная поговорка – "Дракон умер. Да здравствует новый дракон" в нашей реальности может заиграть другими красками. Но не торопитесь думать о Кабмине. Потому почему этим "драконом" не может стать какое-нибудь СНБО. Конституционный орган, кстати.

Поэтому, если увидите, что кто-то тихо передвигает туда центр управления – ответ на вопрос будет очевиден.

Остальные – декорации.

Подписывайтесь на RegioNews
01 декабря 2025
