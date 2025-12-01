Ермак остается с Зеленским? Еще немного – и все станет очевидным

Последние несколько дней в эфирах мне задают один и тот же (совершенно резонный) вопрос: «Так Ермак остается «рядом» с Зеленским или нет?»

Последние несколько дней в эфирах мне задают один и тот же (совершенно резонный) вопрос: «Так Ермак остается «рядом» с Зеленским или нет?»

фото: hromadske.ua

Отвечаю без пафоса: еще немного – и все станет очевидным где-то через месяц. Не по прессрелизам, а по кадровым решениям. Следите не за словами, а за перемещением людей: - Останутся ли те, кто одновременно сидел в Наблюдательных советах и подрабатывал советниками в ОП? - Заменят ли в ОП заместителей, которых привел Ермак, но почему-то тихо просидели последние дни и никак публично не поддержали своего шефа? - Перестанет ли Кабмин быть "филиалом Офиса"? – Будет ли видоизменена вертикаль в силовых структурах? А теперь главное. Сыграет ли Зеленский в режим "Вы увидите другого президента?" Ибо это – об изменении архитектуры системы власти. Хотя… Известная поговорка – "Дракон умер. Да здравствует новый дракон" в нашей реальности может заиграть другими красками. Но не торопитесь думать о Кабмине. Потому почему этим "драконом" не может стать какое-нибудь СНБО. Конституционный орган, кстати. Поэтому, если увидите, что кто-то тихо передвигает туда центр управления – ответ на вопрос будет очевиден. Остальные – декорации.

Подписывайся, чтобы узнать новости первым

Подписаться

.