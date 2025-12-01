Ермак остается с Зеленским? Еще немного – и все станет очевидным
Отвечаю без пафоса: еще немного – и все станет очевидным где-то через месяц. Не по прессрелизам, а по кадровым решениям.
Следите не за словами, а за перемещением людей:
- Останутся ли те, кто одновременно сидел в Наблюдательных советах и подрабатывал советниками в ОП?
- Заменят ли в ОП заместителей, которых привел Ермак, но почему-то тихо просидели последние дни и никак публично не поддержали своего шефа?
- Перестанет ли Кабмин быть "филиалом Офиса"?
– Будет ли видоизменена вертикаль в силовых структурах?
А теперь главное.
Сыграет ли Зеленский в режим "Вы увидите другого президента?" Ибо это – об изменении архитектуры системы власти.
Хотя… Известная поговорка – "Дракон умер. Да здравствует новый дракон" в нашей реальности может заиграть другими красками. Но не торопитесь думать о Кабмине. Потому почему этим "драконом" не может стать какое-нибудь СНБО. Конституционный орган, кстати.
Поэтому, если увидите, что кто-то тихо передвигает туда центр управления – ответ на вопрос будет очевиден.
Остальные – декорации.