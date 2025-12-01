15:47  01 грудня
Прикордонник із Буковини став дворазовим призером Кубка світу з універсального бою
09:00  01 грудня
На Полтавщині правоохоронець збив двох сестер-підлітків: обидві загинули
08:26  01 грудня
Арсенал зброї та наркотики: поліцейські затримали 38-річного сумчанина
Віктор Шлінчак Голова правління Інституту світової політики info@regionews.ua
01 грудня 2025, 15:23

Єрмак залишається із Зеленським? Ще трішки – і все стане очевидним

01 грудня 2025, 15:23
Останні кілька днів в ефірах мені ставлять одне і те ж (цілком слушне) питання: «То Єрмак лишається «поруч» із Зеленським чи ні?»
фото: hromadske.ua
Відповідаю без пафосу: ще трошки – і все стане очевидним десь за місяць. Не по пресрелізах, а по кадрових рішеннях.

Слідкуйте не за словами, а за переміщенням людей:

- Чи залишаться ті, хто одночасно сидів у Наглядових радах і підпрацьовував радниками в ОП?

- Чи замінять в ОП заступників, яких привів Єрмак, але які чомусь тихо просиділи останні дні і ніяк публічно не підтримали свого шефа?

- Чи Кабмін перестане бути "філією Офісу"?

- Чи буде видозмінена вертикаль у силових структурах?

А тепер головне.

Чи зіграє Зеленський у режим "Ви побачите іншого президента?" Бо це – про зміну архітектури системи влади.

Хоча… Відома приказка - "Дракон помер. Хай живе новий дракон" у нашій реальності може заграти іншими фарбами. Але не поспішайте думати про Кабмін. Бо чому цим "драконом" не може стати яке-небудь РНБО. Конституційний орган, до речі.

Тому якщо побачите, що хтось тихо пересуває туди центр управління – відповідь на питання буде очевидною.

Решта – декорації.

Андрій Єрмак Володимир Зеленський політика Україна
01 грудня 2025
07 серпня 2025
