Єрмак залишається із Зеленським? Ще трішки – і все стане очевидним
Відповідаю без пафосу: ще трошки – і все стане очевидним десь за місяць. Не по пресрелізах, а по кадрових рішеннях.
Слідкуйте не за словами, а за переміщенням людей:
- Чи залишаться ті, хто одночасно сидів у Наглядових радах і підпрацьовував радниками в ОП?
- Чи замінять в ОП заступників, яких привів Єрмак, але які чомусь тихо просиділи останні дні і ніяк публічно не підтримали свого шефа?
- Чи Кабмін перестане бути "філією Офісу"?
- Чи буде видозмінена вертикаль у силових структурах?
А тепер головне.
Чи зіграє Зеленський у режим "Ви побачите іншого президента?" Бо це – про зміну архітектури системи влади.
Хоча… Відома приказка - "Дракон помер. Хай живе новий дракон" у нашій реальності може заграти іншими фарбами. Але не поспішайте думати про Кабмін. Бо чому цим "драконом" не може стати яке-небудь РНБО. Конституційний орган, до речі.
Тому якщо побачите, що хтось тихо пересуває туди центр управління – відповідь на питання буде очевидною.
Решта – декорації.