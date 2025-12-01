Єрмак залишається із Зеленським? Ще трішки – і все стане очевидним

Останні кілька днів в ефірах мені ставлять одне і те ж (цілком слушне) питання: «То Єрмак лишається «поруч» із Зеленським чи ні?»

фото: hromadske.ua

Відповідаю без пафосу: ще трошки – і все стане очевидним десь за місяць. Не по пресрелізах, а по кадрових рішеннях. Слідкуйте не за словами, а за переміщенням людей: - Чи залишаться ті, хто одночасно сидів у Наглядових радах і підпрацьовував радниками в ОП? - Чи замінять в ОП заступників, яких привів Єрмак, але які чомусь тихо просиділи останні дні і ніяк публічно не підтримали свого шефа? - Чи Кабмін перестане бути "філією Офісу"? - Чи буде видозмінена вертикаль у силових структурах? А тепер головне. Чи зіграє Зеленський у режим "Ви побачите іншого президента?" Бо це – про зміну архітектури системи влади. Хоча… Відома приказка - "Дракон помер. Хай живе новий дракон" у нашій реальності може заграти іншими фарбами. Але не поспішайте думати про Кабмін. Бо чому цим "драконом" не може стати яке-небудь РНБО. Конституційний орган, до речі. Тому якщо побачите, що хтось тихо пересуває туди центр управління – відповідь на питання буде очевидною. Решта – декорації.

