11:51  28 ноября
В Киеве на Троещине мужчина, угрожая расправой, ограбил таксиста
09:39  28 ноября
В Полтаве в реке обнаружили тело пропавшего 17-летнего юноши
08:13  28 ноября
Бегство в Молдову на матрасе: пограничники спасли мужчину из Днестра
UA | RU
UA | RU
Виктор Шлинчак Председатель правления Института мировой политики info@regionews.ua
28 ноября 2025, 12:15

"Черная пятница" для Ермака

28 ноября 2025, 12:15
Читайте також українською мовою
Обыски НАБУ у главы ОП выглядят как подталкивание к перезагрузке президентской команды
Обыски НАБУ у главы ОП выглядят как подталкивание к перезагрузке президентской команды
Фото: Офис Президента
Читайте також
українською мовою

Здесь игра имеет далеко идущие последствия. И хотя Андрей Борисович позиционирует себя как опытного юриста, похоже, где-то он прокололся, раз НАБУшники пошли на такой риск. Увидим, что будет написано в подозрении (если оно будет).

История с "пленками Миндича" уже перегнала по рейтингам даже "Холостяка". Те же 1000 часов национального контента, которые обещал Зеленский, сегодня фактически производит НАБУ – и делает это по всем законам телевизионного жанра: здесь тебе и детектив, и комедия, и сериал "Богатые тоже плачут".

Но украинская политика все видела. Ну почти все. Именно поэтому ставки теперь только растут. На мой взгляд, это дело уже фактически похоронило шансы Зеленского на переизбрание. И пока он сам этого не примет, мы будем наблюдать скрытые политические противостояния, которые будут только нарастать.

Нет, НАБУ не придет непосредственно к Зеленскому, потому что, во-первых, он защищен президентским иммунитетом, а во-вторых, любые процессуальные действия имеет смысл вести только тогда, когда их можно оформить в результат.

Несмотря на весь шторм, до конца войны на международном треке у нас нет другого "знамени". Перефразируя, "другого президента у меня для вас нет". Хотя наряду с внешней опорой нам не помешала бы сейчас как никогда внутренняя политическая стабильность. Особенно в этот отрезок времени.

Если Офис Президента уже не способен быть центром устойчивости, тогда должен появиться другой – парламент с перезагруженным большинством и правительство в новом качестве. Других сценариев просто не осталось.

И наконец. В соцсетях разворачивается дискуссия, что эта история может ослабить нашу переговорную позицию. Чтобы этого не произошло, президенту придется очистить свое окружение от людей, по которым НАБУ задокументировало возможные правонарушения. И хотя я знаю, что принцип Зеленского – когда на него давят, он обычно идет в атаку – сейчас это точно не случайно. Слишком высокие ставки.

Похоже, у нас скоро будет другой руководитель переговорной группы.

Читайте также: Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
НАБУ САП Андрей Ермак обыски пленки НАБУ скандал коррупционный скандал энергетика Офис президента
НАБУ и САП у главы ОП: Андрей Ермак впервые прокомментировал обыски у него дома
28 ноября 2025, 10:05
Коррупционные схемы в энергетике: обыски проходят и в доме Ермака – СМИ
28 ноября 2025, 09:44
В САП подтвердили обыски у главы ОП Андрея Ермака
28 ноября 2025, 09:25
Все новости »
 
Подписывайтесь на RegioNews
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
В Резерв+ теперь можно оформить еще один вид отсрочки
28 ноября 2025, 15:25
В Харькове в результате российских обстрелов пострадал ребенок
28 ноября 2025, 14:55
В Черниговской области остановили мотоциклиста с рекордным уровнем алкоголя в крови
28 ноября 2025, 14:41
В Днепре женщину судили из-за заработка на вебкам: чем все завершилось
28 ноября 2025, 14:40
На Харьковщине дрон попал в авто: 74-летний мужчина погиб на месте
28 ноября 2025, 14:16
В ЕС отреагировали на обыски у руководителя ОП Андрея Ермака
28 ноября 2025, 14:12
В Тернополе опознали тело 73-летнего мужчины: подтвержденных погибших – 35
28 ноября 2025, 13:39
Слабое звено в переговорах: как репутация влияет на безопасность государства
28 ноября 2025, 13:27
В Тернопольской области мужчина погиб, когда его придавила собственная машина
28 ноября 2025, 13:23
НАБУ готовит подозрение главе ОП Ермаку: Зеленского предупредили – СМИ
28 ноября 2025, 13:10
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Все публикации »
Марина Данилюк-Ярмолаева
Виктор Шлинчак
Вадим Денисенко
Все блоги »