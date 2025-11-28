"Черная пятница" для Ермака

Обыски НАБУ у главы ОП выглядят как подталкивание к перезагрузке президентской команды

Фото: Офис Президента

Здесь игра имеет далеко идущие последствия. И хотя Андрей Борисович позиционирует себя как опытного юриста, похоже, где-то он прокололся, раз НАБУшники пошли на такой риск. Увидим, что будет написано в подозрении (если оно будет).

История с "пленками Миндича" уже перегнала по рейтингам даже "Холостяка". Те же 1000 часов национального контента, которые обещал Зеленский, сегодня фактически производит НАБУ – и делает это по всем законам телевизионного жанра: здесь тебе и детектив, и комедия, и сериал "Богатые тоже плачут".

Но украинская политика все видела. Ну почти все. Именно поэтому ставки теперь только растут. На мой взгляд, это дело уже фактически похоронило шансы Зеленского на переизбрание. И пока он сам этого не примет, мы будем наблюдать скрытые политические противостояния, которые будут только нарастать.

Нет, НАБУ не придет непосредственно к Зеленскому, потому что, во-первых, он защищен президентским иммунитетом, а во-вторых, любые процессуальные действия имеет смысл вести только тогда, когда их можно оформить в результат.

Несмотря на весь шторм, до конца войны на международном треке у нас нет другого "знамени". Перефразируя, "другого президента у меня для вас нет". Хотя наряду с внешней опорой нам не помешала бы сейчас как никогда внутренняя политическая стабильность. Особенно в этот отрезок времени.

Если Офис Президента уже не способен быть центром устойчивости, тогда должен появиться другой – парламент с перезагруженным большинством и правительство в новом качестве. Других сценариев просто не осталось.

И наконец. В соцсетях разворачивается дискуссия, что эта история может ослабить нашу переговорную позицию. Чтобы этого не произошло, президенту придется очистить свое окружение от людей, по которым НАБУ задокументировало возможные правонарушения. И хотя я знаю, что принцип Зеленского – когда на него давят, он обычно идет в атаку – сейчас это точно не случайно. Слишком высокие ставки.

Похоже, у нас скоро будет другой руководитель переговорной группы.

