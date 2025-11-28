"Чорна п'ятниця" для Єрмака

Обшуки НАБУ у глави ОП виглядає як підштовхування до перезавантаження президентської команди

Фото: Офіс Президента

Тут гра має далекосяжні наслідки. І хоч Андрій Борисович позиціонує себе як досвідченого юриста, схоже, десь він таки проколовся, раз НАБУшники пішли на такий ризик. Побачимо, що буде написано в підозрі (якщо вона буде).

Історія з "плівками Міндіча" вже перегнала за рейтингами навіть "Холостяка". Ті самі 1000 годин національного контенту, які обіцяв Зеленський, сьогодні фактично виробляє НАБУ – і робить це за всіма законами телевізійного жанру: тут тобі і детектив, і комедія, і серіал "Багаті теж плачуть".

Але українська політика бачила все. Ну, майже все. Саме тому ставки тепер лише зростають. На мою думку, ця справа вже фактично поховала шанси Зеленського на переобрання. І поки він сам цього не прийме, ми спостерігатимемо приховані політичні протистояння, які лише наростатимуть.

Ні, НАБУ не прийде безпосередньо до Зеленського, бо по-перше, він захищений президентським імунітетом, а по-друге, будь-які процесуальні дії має сенс вести тільки тоді, коли їх можна оформити в результат.

Попри весь шторм, до кінця війни на міжнародному треку в нас немає іншого "прапора". Перефразовуючи, "іншого президента у мене для вас нема"". Хоч поряд із зовнішньою опорою нам би не завадила зараз як ніколи внутрішня політична стабільність. Особливо в цей відрізок часу.

Якщо Офіс Президента вже не здатен бути центром стійкості, тоді має з’явитися інший – парламент із перезавантаженою більшістю та уряд у новій якості. Інших сценаріїв просто не залишилося.

І насамкінець. В соцмережах розгортається дискусія, що ця історія може послабити нашу переговорну позицію. Щоб цього не сталося, президенту доведеться очистити своє оточення від людей, щодо яких НАБУ задокументувало можливі правопорушення. І хоч я знаю, що принцип Зеленського – коли на нього тиснуть, він зазвичай іде в атаку – зараз це точно не той випадок. Надто високі ставки.

Схоже, ми скоро матимемо іншого керівника переговорної групи.

