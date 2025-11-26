Мирный трек отложен: Трамп, Путин и Зеленский в режиме паузы
Дональд Трамп заявил, что "поручил Стиву Виткоффу встретиться с Путиным в Москве, и в то же время Дэн Дрисколл проведет встречу с украинцами".
"Я с нетерпением жду возможной встречи с Зеленским и Путиным, – написал Трамп, – но только тогда, когда соглашение о завершении этой войны будет финальным или на финальной стадии".
До этого "финального раунда" еще предстоит дожить.
Пока новости и краткосрочный сценарий выглядит так:
- Трамп и Зеленский что-то подписывают (какое-то коммюнике) о намерении мирного трека.
- Путину снова будет что-то не то, и он возьмет паузу (чтобы не говорить Трампу, что мы так не договаривались).
- Штаты введут новые санкции через Конгресс (с элементом снятия – как только, так и сразу).
- Европа введет 20 санкционный пакет и примет решение о замороженных российских активах.
Следующий раунд более-менее серьезных переговоров – февраль 2026-го.
Там где-то снова возникнет Китай:) И все закрутится интересно и по-новому.
Это абсолютно линейный сценарий, в котором возможны изменения, если мы и они (россияне) не получим факторы непреодолимого действия, которые в народе называют черными лебедями.
