Виктор Шлинчак Председатель правления Института мировой политики info@regionews.ua
26 ноября 2025, 08:48

Мирный трек отложен: Трамп, Путин и Зеленский в режиме паузы

26 ноября 2025, 08:48
А пока в Киеве снова заговорили, как быстро побежать на выборы и что-то победить, "мирное соглашение" поставлено на паузу. И разумеется – индейка в день благодарения сама себя не съест
А пока в Киеве снова заговорили, как быстро побежать на выборы и что-то победить, "мирное соглашение" поставлено на паузу. И разумеется – индейка в день благодарения сама себя не съест
Дональд Трамп заявил, что "поручил Стиву Виткоффу встретиться с Путиным в Москве, и в то же время Дэн Дрисколл проведет встречу с украинцами".

"Я с нетерпением жду возможной встречи с Зеленским и Путиным, – написал Трамп, – но только тогда, когда соглашение о завершении этой войны будет финальным или на финальной стадии".

До этого "финального раунда" еще предстоит дожить.

Пока новости и краткосрочный сценарий выглядит так:

  1. Трамп и Зеленский что-то подписывают (какое-то коммюнике) о намерении мирного трека.
  2. Путину снова будет что-то не то, и он возьмет паузу (чтобы не говорить Трампу, что мы так не договаривались).
  3. Штаты введут новые санкции через Конгресс (с элементом снятия – как только, так и сразу).
  4. Европа введет 20 санкционный пакет и примет решение о замороженных российских активах.

Следующий раунд более-менее серьезных переговоров – февраль 2026-го.
Там где-то снова возникнет Китай:) И все закрутится интересно и по-новому.

Это абсолютно линейный сценарий, в котором возможны изменения, если мы и они (россияне) не получим факторы непреодолимого действия, которые в народе называют черными лебедями.

