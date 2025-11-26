Мирний трек відкладено: Трамп, Путін і Зеленський у режимі паузи
Дональд Трамп заявив, шо "доручив Стіву Віткоффу зустрітися з Путіним у Москві, і водночас Ден Дрісколл проведе зустріч з українцями".
"Я з нетерпінням чекаю на можливу зустріч із Зеленським і Путіним, – написав Трамп, – але тільки тоді, коли угода про завершення цієї війни буде фінальною або на фінальній стадії".
До цього "фінального раунду" ще треба дожити.
Поки що новини і короткостроковий сценарій виглядає так:
- Трамп і Зеленський щось підписують (якесь комюніке) про намір мирного треку.
- Путіну знову буде щось не те, і він візьме паузу (щоб не казати Трампу, що ми так не домовлялися).
- Штати введуть нові санкції через Конгрес (з елементом зняття - як тільки, так і зразу).
- Європа введе 20 санкційний пакет і ухвалить рішення щодо заморожених російських активів.
Наступний раунд більш-менш серйозних переговорів - лютий 2026-го.
Там десь знову виникне Китай:) І все закрутиться цікаво і по-новому.
Це абсолютно лінійний сценарій, у якому можливі зміни, якщо ми і вони (росіяни) не отримаємо фактори непереборної діі, які в народі називають "чорними лебедями".
