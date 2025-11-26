13:43  26 листопада
Віктор Шлінчак Голова правління Інституту світової політики info@regionews.ua
26 листопада 2025, 08:48

Мирний трек відкладено: Трамп, Путін і Зеленський у режимі паузи

26 листопада 2025, 08:48
А поки в Києві знову заговорили, як швидко побігти на вибори і щось там перемогти, "мирна угода" поставлена на паузу. І розуміло – індичка в день подяки сама себе не зʼїсть
А поки в Києві знову заговорили, як швидко побігти на вибори і щось там перемогти, "мирна угода" поставлена на паузу. І розуміло – індичка в день подяки сама себе не зʼїсть
Колаж: NV/Автор: Юлія Петрова
Дональд Трамп заявив, шо "доручив Стіву Віткоффу зустрітися з Путіним у Москві, і водночас Ден Дрісколл проведе зустріч з українцями".

"Я з нетерпінням чекаю на можливу зустріч із Зеленським і Путіним, – написав Трамп, – але тільки тоді, коли угода про завершення цієї війни буде фінальною або на фінальній стадії".

До цього "фінального раунду" ще треба дожити.

Поки що новини і короткостроковий сценарій виглядає так:

  1. Трамп і Зеленський щось підписують (якесь комюніке) про намір мирного треку.
  2. Путіну знову буде щось не те, і він візьме паузу (щоб не казати Трампу, що ми так не домовлялися).
  3. Штати введуть нові санкції через Конгрес (з елементом зняття - як тільки, так і зразу).
  4. Європа введе 20 санкційний пакет і ухвалить рішення щодо заморожених російських активів.

Наступний раунд більш-менш серйозних переговорів - лютий 2026-го.
Там десь знову виникне Китай:) І все закрутиться цікаво і по-новому.

Це абсолютно лінійний сценарій, у якому можливі зміни, якщо ми і вони (росіяни) не отримаємо фактори непереборної діі, які в народі називають "чорними лебедями".

21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
