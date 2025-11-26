Мирний трек відкладено: Трамп, Путін і Зеленський у режимі паузи

А поки в Києві знову заговорили, як швидко побігти на вибори і щось там перемогти, "мирна угода" поставлена на паузу. І розуміло – індичка в день подяки сама себе не зʼїсть

Колаж: NV/Автор: Юлія Петрова

Дональд Трамп заявив, шо "доручив Стіву Віткоффу зустрітися з Путіним у Москві, і водночас Ден Дрісколл проведе зустріч з українцями". "Я з нетерпінням чекаю на можливу зустріч із Зеленським і Путіним, – написав Трамп, – але тільки тоді, коли угода про завершення цієї війни буде фінальною або на фінальній стадії". До цього "фінального раунду" ще треба дожити. Поки що новини і короткостроковий сценарій виглядає так: Трамп і Зеленський щось підписують (якесь комюніке) про намір мирного треку. Путіну знову буде щось не те, і він візьме паузу (щоб не казати Трампу, що ми так не домовлялися). Штати введуть нові санкції через Конгрес (з елементом зняття - як тільки, так і зразу). Європа введе 20 санкційний пакет і ухвалить рішення щодо заморожених російських активів. Наступний раунд більш-менш серйозних переговорів - лютий 2026-го.

Там десь знову виникне Китай:) І все закрутиться цікаво і по-новому. Це абсолютно лінійний сценарій, у якому можливі зміни, якщо ми і вони (росіяни) не отримаємо фактори непереборної діі, які в народі називають "чорними лебедями". Читайте також: Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії

