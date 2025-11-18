Почему никто не прикрывает Зеленского: признаки политического кризиса в Украине

Почему я говорю, что в Украине уже есть все признаки политического кризиса?

Почему я говорю, что в Украине уже есть все признаки политического кризиса?

Но хотя бы потому, что сейчас практически не видно и не слышно спикеров, которые бы выходили на трибуну и пытались своими телами прикрыть Зеленского. Почему это происходит?

Очевидный вывод: большинство осознает, что кейс, вывалившийся антикоррупционными органами, звучит правдоподобно. Поэтому никто не спешит защищать носителей принятых решений, как это было в 2023-2024 годах. Если тогда Зеленский был "тефлоновым", и к нему не приклеивался отрицательный осадок, то "Миндичгейт" действительно обвалил основу, на которой власти хотели строить новый президентский образ после острой фазы войны.

И мы понимаем, что это еще не все записи. А из обнародованных складывается впечатление, что фамилию "Зеленский" оттуда очень аккуратно вырезали. Ирония в том, что "1000 часов национального контента", которые предлагал президент создать, НАБУ создало быстрее, чем медийщики "Единого марафона". И этот блокбастер еще способен повысить эмоциональную планку общества, но радости в этом мало.

Ибо страна в войне. И когда падает доверие национальному лидеру, это прекрасно видят и враги, и партнеры. Враг в такие моменты давит еще больше (и, возможно, уже сегодня будут лететь новые ракеты). Партнеры начинают сомневаться в возможности страны к объединению.

В итоге есть простой факт – из всех институтов власти пока наиболее взрослой структурой остаются Вооруженные Силы. Они хотя бы не пытаются клеиться к мифам и сериалам. Им доверяют, потому что они работают.

Вот и выходит серьезный парадокс: пока в кабинетах ищут, кто виноват, общество ищет, кому верить. И, к счастью, эти два списка не пересекаются.

