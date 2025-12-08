08:23  08 грудня
Вадим Денисенко політичний аналітик, медіаменеджер info@regionews.ua
08 грудня 2025, 08:57

Переговори: неприємні підсумки тижня

08 грудня 2025, 08:57
Головне, що ми маємо зрозуміти – з появою Кушнера, схоже, відбулася зміна переговорної  стратегії
Головне, що ми маємо зрозуміти – з появою Кушнера, схоже, відбулася зміна переговорної  стратегії
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
США

США розділили наші переговори всього на дві частини. Умовні 28 пунктів Віткоффа та Дмітрієва розділені на 27 і 1. Спочатку американці домовляються з росіянами про все, а потім, вважають, що зможуть дотиснути нас з територіями. Це кардинальна зміна підходу. І кардинальне зменшення ролі України в переговорах, при повному ігноруванні ЄС.

Окремо треба звернути увагу на те, що переговори в Москві, схоже, звелися перш за все до фінансового питання ( питання вигоди для американців). І, схоже, ми маємо ще одну проблему: росіяни наближаються до того, щоб розділити переговори про Україну та переговори Росія-США. Це один з головних викликів на які немає відповіді.

Також хочу звернути увагу на те, що головна ціль переговорів для росіян не території. Головна ціль – повернення Росії в гру. А головна ціль США – мир будь- якою ціною і гроші. Щодо Європи, то вона хоче просто безпекових гарантій. І їх їм дадуть.

На цьому фоні варто відзначити одну подію, яка пройшла мало поміченою у нас. У сенаті відбулися слухання про викрадення українських дітей росіянами в якому взяли участь цілий ряд дуже впливових політиків з обох партій та наш посол Ольга Стефанишина. Практично всі спікери говорили одне: повернення дітей є безумовною передумовою до переговорного процесу. Нагадаю, що це питання є одним з пріоритетів Меланії Трамп і воно буде в фокусі уваги самого Трампа.

Китай

Схоже, КНР починає дуже акуратно і дуже точечно включатися в переговори. Візит міністра закордонних справ Китаю до Москви за три години до переговорів Віткофа, Кушнера та Путіна явно був не випадковим.

Гра Китаю, як я її розумію наступна:

  • КНР старається не допустити "зрощення" Росії та США в питаннях економіки (перш за все рідкоземи та північний морський шлях).схоже, послання Ван І було саме про це.
  • КНР вважає, що без Пекіна неможливий сталий мир у Європі, а відтак, навіть після підписання договору про мир, і ЄС, і Україна будуть змушені звертатися до Китаю. Тому, цілком реально, що на цьому етапі ми можемо і не побачити Китай.
  • Питання цього майбутнього миру Китай буде увʼязувати з Тайванем.

Україна на цьому полі взагалі не гравець. На жаль.

Україна

Ми стоїмо напередодні глибокої фінансової кризи, помноженої на високу вірогідність появи серйозних вуличних акцій протесту.

Вірогідність того, що Україна отримає репараційний кредит стає мінімальною. А відтак, бюджетна дірка в 30 млрд доларів стає дуже реальною.

Доходи бюджету-2026 мають зрости приблизно на 500 млрд. Це з тим, що збори доходів за 10 місяців цього року виконано на 77% і на кінець року, ми можемо мати невиконання плану, як мінімум, в 300 мільярдів. Іншими словами, станом на зараз маємо реальну бюджетну дірку в 1 трильйон.

До березня Рада має ухвалити закони про введення ПДВ для ФОПів. Це загрожує серйозною проблемою виникнення вуличних акцій протесту.
Що з цим всім робити – відповідей просто не існує. І це все на фоні того, що політична криза не подолана. Звільнення Єрмака без перезавантаження уряду і відкритої дискусії про нові правила гри, просто відтерміновує цю саму кризу.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна США Росія Китай війна перемовини мирний план Трампа Андрій Єрмак фінансова криза
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
