14:08  30 ноября
На одном из лучших пляжей Одессы незаконно построили гостиницу
13:55  30 ноября
В Черкасской области нетрезвая водительница за день совершила три ДТП
12:59  30 ноября
Россияне прорвали украинскую оборону на Днепропетровщине
UA | RU
UA | RU
Вадим Денисенко политический аналитик, медиаменеджер info@regionews.ua
30 ноября 2025, 13:43

Кто будет новым главой Офиса Президента и почему это не имеет значения

30 ноября 2025, 13:43
Читайте також українською мовою
Последние дни все СМИ соревнуются в том, кто угадает имя нового главы Офиса
Последние дни все СМИ соревнуются в том, кто угадает имя нового главы Офиса
фото: suspilne.media
Читайте також
українською мовою

Но если попытаться подняться над персоналиями и посмотреть на ситуацию сверху – это не имеет никакого значения.

1. Наша проблема не в персонах, а в кризисе системы управления. Смена Ермака на кого-либо не может изменить систему. Смена персон приведет только к усилению/ослаблению определенных групп воздействия. И, возможно, временно снизит уровень напряжения в обществе (и это очень важно).

2. Институционально, украинское государство держится на:

- силовиках, выполняющих прежде всего карательные, а не правоохранительные функции. Силовики – главная вертикаль власти. Бюрократическая вертикаль является вторичным элементом. И эта система образовалась не в 2019 году. Ее корни уходят со времен Кучмы, но в предыдущие времена она имела другой уровень арбитража и другой тип межвидовой конкуренции.

- Региональные элиты, которые в основном создают свои замкнутые региональные среды, но на этом этапе они считают, что им выгоднее жить в этой полуавтономии с государством Украина чем где бы то ни было (отсюда кардинальное отличие поведения региональных элит от событий на Донбассе и в Крыму 2014 года).

– Политически раздробленная и еще не оформленная в политические субъекты армия.

– Украинский народ, который оформился в политическую нацию и сейчас консолидирован в страхе потерять государство, как опору для нормального будущего.

3. По всей этой истории Ермак отвечал за пункт 1. Смена руководителя офиса президента приведет исключительно к тому, что концентрация влияния на вертикаль силовиков станет меньше и мы получим автономизацию силовиков, а не изменения в системе. А это, в свою очередь, приведет лишь к двум последствиям:

- усиление/ослабление определенных групп воздействия;

- ослабление президента, еще месяц назад имевшего очень высокий уровень консолидации власти;

4. В этом всем есть свои безусловные достоинства, ведь система управления явно деградировала. Но пока никто: ни во власти, ни в оппозиции не говорит о системных изменениях. Поэтому сейчас мы будем изменять фамилии, наверное, новые криминальные разоблачения и все.

5. Возможна ли дискуссия о другом будущем? Думаю, теоретически об этом можно будет говорить исключительно в рамках предстоящей предвыборной кампании, если кто-то из кандидатов сможет навязать эту самую дискуссию. Других вариантов пока не заметно.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Офис президента политика общество Украина
После увольнения Ермак посетил Офис президента и разговаривал с Зеленским, – нардеп
30 ноября 2025, 11:19
Бывший глава ОП Ермак после отставки заявил, что идет на фронт
29 ноября 2025, 08:44
На сайте президента обнародовали указ об увольнении руководителя ОП Ермака
28 ноября 2025, 18:06
Все новости »
 
Подписывайтесь на RegioNews
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
В некоторых районах Киева после ракетной атаки до сих пор не возобновлено электроснабжение
30 ноября 2025, 15:19
О справедливом мире больше всего фантазируют сторонники долговечной войны
30 ноября 2025, 14:58
Зеленский до сих пор не определился, кого назначит руководителем Офиса президента вместо Ермака
30 ноября 2025, 14:43
В Сумской области наблюдаются перебои со светом и водой из-за российской атаки
30 ноября 2025, 14:30
На одном из лучших пляжей Одессы незаконно построили гостиницу
30 ноября 2025, 14:08
В Черкасской области нетрезвая водительница за день совершила три ДТП
30 ноября 2025, 13:55
Экспосолка Украины в США Маркарова получила новую должность
30 ноября 2025, 13:22
Россияне прорвали украинскую оборону на Днепропетровщине
30 ноября 2025, 12:59
На четвертый год войны Украина ввела санкции против российских "Роснефти" и "Лукойла"
30 ноября 2025, 12:41
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Все публикации »
Вадим Денисенко
Марина Данилюк-Ярмолаева
Остап Дроздов
Все блоги »