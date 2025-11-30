Хто буде новим головою Офісу Президента і чому це не має значення

Останні дні всі ЗМІ змагаються в тому, хто вгадає імʼя нового глави Офісу

Останні дні всі ЗМІ змагаються в тому, хто вгадає імʼя нового глави Офісу

фото: suspilne.media

Але якщо спробувати піднятися над персоналіями і подивитися на ситуацію зверху – це не має жодного значення.

1. Наша проблема не в персонах, а в кризі системи управління. Зміна Єрмака на будь-кого не може змінити систему. Зміна персон призведе лише до посилення/послаблення певних груп впливу. І , можливо, тимчасово знизить рівень напруги в суспільстві (і це дуже важливо).

2. Інституційно, українська держава тримається на:

- силовиках, які виконують перш за все каральні, а не правоохоронні функції. Силовики є головною вертикаллю влади. Бюрократична вертикаль є вторинним елементом. І ця система утворилася не в 2019 році. Її коріння йде від часів Кучми, але в попередні часи вона мала інший рівень арбітражу і інший тип міжвидової конкуренції.

- Регіональних елітах, які переважно створюють свої замкнуті регіональні середовища, але на цьому етапі вони вважають, що їм вигідніше жити в цій напівавтономіі з державою Україна ніж будь-де (звідси кардинальна відмінність поведінки регіональних еліт від подій на Донбасі та в Криму 2014 року.

- Політично роздроблена і ще не оформлена в політичні субʼєкти армія.

- Український народ, який оформився в політичну націю і зараз консолідований у страху загубити державу, як опору для нормального майбутнього.

3. В усій цій історії Єрмак відповідав за пункт 1. Зміна керівника офісу президента призведе виключно до того, що концентрація впливу на вертикаль силовиків стане меншою і ми отримаємо автономізацію силовиків, а не зміни в системі. А це в свою чергу, призведе лише до двох наслідків:

- посилення/ послаблення певних груп впливу;

- Ослаблення президента, який ще місяць тому мав дуже високий рівень консолідації влади;

4. В цьому всьому є свої безумовні плюси, адже система управління явно деградувала. Але поки ніхто: ні у владі, ні в опозиції не говорить про системні зміни. Тому зараз ми матимемо зміну прізвищ, напевне нові кримінальні викриття і все.

5. Чи можлива дискусія про інше майбутнє? Думаю, теоретично, про це можна буде говорити виключно в рамках майбутньої передвиборчої кампанії, якщо хтось із кандидатів зможе навʼязати цю саму дискусію. Інших варіантів поки не помітно.