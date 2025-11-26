07:22  26 ноября
В Полтаве столкнулись иномарки: пострадали женщина и ребенок
100 тыс. долларов под одеждой: на Буковине пресекли попытку незаконного вывоза валюты
Киевлянин обещал "легальные" отсрочки от мобилизации за 10 тысяч долларов
Вадим Денисенко политический аналитик, медиаменеджер info@regionews.ua
26 ноября 2025, 10:55

Слив разговора Виткоффа и Ушакова: сможет ли Путин сорвать переговоры

26 ноября 2025, 10:55
Слив разговора очень примитивный, а чтобы никто не "догадался", россияне слили еще и разговор Ушакова и Дмитриева
Слив разговора очень примитивный, а чтобы никто не "догадался", россияне слили еще и разговор Ушакова и Дмитриева
Фото: Reuters
Россияне хотят сорвать переговоры чужими руками. Им не удалось это сделать руками украинцев, потому они пробуют сыграть в свою любимую игру: посеять информационный хаос и вызвать психоз в американском политикуме. Они этим успешно занимались во время последней избирательной кампании.

Россияне явно не ожидали такого напора от Трампа. Путин не хочет переговоров, но вынужден играть в эту игру. И для срыва переговоров требуется глобальный скандал в США. Правда, похоже, Трамп решил доиграть эту партию до конца. И этот слив заставит Трампа ускорить процессы.

Я неоднократно писал, что на пути к мирному договору есть три вещи:

  • территориальный вопрос;
  • гарантии безопасности для Европы;
  • нежелание Путина заканчивать войну, ведь он понимает, что в случае перемирия он подписывает капитуляцию. И его капитуляция состоит в том, что Россия окончательно и, как минимум, на десятилетие упускает шанс стать третьим полюсом мира.

Трамп вчера впервые заговорил о гарантиях безопасности для Европы. И это говорит, что эту проблему, возможно, удастся решить.

Поэтому остается два пункта – территории (похоже, мы находимся довольно близко от квазирешения) и нежелания Путина. Единственное, что сейчас можно сказать точно: в случае отказа Путина от договора, санкции резко усилятся. А сам отказ станет еще одним семимильным шагом от третьего полюса мира к политической зависимости от Китая.

