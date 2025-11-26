Слив разговора Виткоффа и Ушакова: сможет ли Путин сорвать переговоры

Слив разговора очень примитивный, а чтобы никто не "догадался", россияне слили еще и разговор Ушакова и Дмитриева

Фото: Reuters

Россияне хотят сорвать переговоры чужими руками. Им не удалось это сделать руками украинцев, потому они пробуют сыграть в свою любимую игру: посеять информационный хаос и вызвать психоз в американском политикуме. Они этим успешно занимались во время последней избирательной кампании. Россияне явно не ожидали такого напора от Трампа. Путин не хочет переговоров, но вынужден играть в эту игру. И для срыва переговоров требуется глобальный скандал в США. Правда, похоже, Трамп решил доиграть эту партию до конца. И этот слив заставит Трампа ускорить процессы. Я неоднократно писал, что на пути к мирному договору есть три вещи: территориальный вопрос;

гарантии безопасности для Европы;

нежелание Путина заканчивать войну, ведь он понимает, что в случае перемирия он подписывает капитуляцию. И его капитуляция состоит в том, что Россия окончательно и, как минимум, на десятилетие упускает шанс стать третьим полюсом мира. Трамп вчера впервые заговорил о гарантиях безопасности для Европы. И это говорит, что эту проблему, возможно, удастся решить. Поэтому остается два пункта – территории (похоже, мы находимся довольно близко от квазирешения) и нежелания Путина. Единственное, что сейчас можно сказать точно: в случае отказа Путина от договора, санкции резко усилятся. А сам отказ станет еще одним семимильным шагом от третьего полюса мира к политической зависимости от Китая.

