Вадим Денисенко політичний аналітик, медіаменеджер info@regionews.ua
26 листопада 2025, 10:55

Злив розмови Віткоффа та Ушакова: чи зможе Путін зірвати переговори

26 листопада 2025, 10:55
Злив розмови дуже примітивний, а щоб ніхто  "не здогадався", росіяни злили ще й розмову Ушакова та Дмітрієва
Злив розмови дуже примітивний, а щоб ніхто  "не здогадався", росіяни злили ще й розмову Ушакова та Дмітрієва
Фото: Reuters
Росіяни хочуть зірвати переговори чужими руками. Їм не вдалося це зробити руками українців, тому вони пробують зіграти в свою улюблену гру: посіяти інформаційний хаос і викликати психоз в американському політикумі. Вони цим доволі успішно займалися під час останньої виборчої кампанії.

Росіяни явно не чекали такого напору від Трампа. Путін не хоче переговорів, але змушений грати в цю гру. І для зриву переговорів потрібен глобальний скандал в США. Правда, схоже, Трамп вирішив дограти цю партію до кінця. І цей злив змусить Трампа прискорити процеси.

Я неодноразово писав, що на шляху до мирного договору є три речі:

  • територіальне питання;
  • безпекові гарантії для Європи;
  • небажання Путіна закінчувати війну, адже він розуміє, що в разі перемирʼя він підписує капітуляцію. І його капітуляція полягає в тому, що Росія остаточно і, як мінімум, на десятиліття втрачає шанс стати третім полюсом світу.

Трамп вчора вперше заговорив про безпекові гарантії для Європи. І це говорить, що цю проблему, можливо, вдасться подолати.

Тому залишається два пункти – території (схоже, ми знаходимося доволі близько від квазірішення) та небажання Путіна. Єдине, що зараз можна точно сказати: в разі відмови Путіна від договору, санкції різко посиляться. А сама відмова буде ще один семимильним кроком від третього полюсу світу до політичної залежності від Китаю.

