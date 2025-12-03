22:36  03 декабря
Остап Дроздов Журналист, писатель info@regionews.ua
03 декабря 2025, 23:01

История одномоментного отречения Ермака – это репетиция такого же молниеносного отречения от Зеленского

03 декабря 2025, 23:01
А Ермочок по-своему прав
А Ермочок по-своему прав
фото: ukranews.com
То, как предательски от него отреклись все вчерашние дружбаны – лучше всего свидетельствует о моральном вырождении, беспринципной жалости, униженной низости зеленой "богемы". Вчера все молились на Борисовича, норовили побыть ближе к всесильному телу, высиживали под кабинетом часами, чтобы совершить торжественный омаж (средневековый церемониал братства с сеньором) – а только неугодного кардинала тендеров и повелителя репрессивной машины прогнали с царского заболела тяжелой стадией амнезии и забыла, что еще вчера она безропотно исполняла малейшую причуду Али-Бабы, заглядывая ему в рот или кто куда.

История одномоментного отречения от Ермака – это репетиция такого же молниеносного отречения Зеленского в ближайшем будущем. Все будет до йоты так же: сейчас молятся – завтра будут обливать портрет керосином, сейчас поклоняются – завтра перейдут на другую сторону улицы, аплодируют – завтра и не вспомнят.

Голобородько в 2019 году привел с собой огромное болото никчем, предателей...

Он их отец. Там все таки. Заячьи, подлые души с навыками втыкать нож только в спину, а пока вельможа сверху – верно ему служить и боготворить. От благородства у них разве что битый путь. От благородства – только блага.

