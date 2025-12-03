22:36  03 грудня
В Одесі сталася серія вибухів у багатоповерхівці, чоловік підірвав 3 гранати
13:58  03 грудня
На Тернопільщині жінка потрощила Алею пам’яті Героїв
13:25  03 грудня
У МОЗ розповіли, коли чекати пік захворюваності на ГРВІ
UA | RU
UA | RU
Остап Дроздов Журналіст, письменник info@regionews.ua
03 грудня 2025, 23:01

Історія одномоментного зречення Єрмака – це репетиція такого ж блискавичного зречення Зеленського

03 грудня 2025, 23:01
Читайте также на русском языке
А Єрмачок по-своєму правий
А Єрмачок по-своєму правий
фото: ukranews.com
Читайте также
на русском языке

Те, як зрадницьки від него відреклися всі вчорашні дружбани – якнайкраще свідчить про моральне виродження, безпринципну жалюгідність, упосліджену ницість зеленої "богеми". Вчора всі молилися на Борисовича, норовили побути ближче до всесильного тіла, висиджували під кабінетом годинами, щоби здійснити урочистий омаж (середньовічний церемоніял братерства зі сеньйором) – а тільки-но неугодного кардинала тендерів та повелителя репресивної машини прогнали з царського двору, як уся шобла аморальних скунсів моментально захворіла на тяжку стадію амнезії й забула, що ще вчора вона покірно виконувала найменшу примху Алі-Баби, заглядаючи йому в рот чи хто куди.

Історія одномоментного зречення Єрмака – це репетиція такого ж блискавичного зречення Зеленського в близькому майбутньому. Все буде до йоти так само: нині моляться – завтра облиють портрет керосином, нині поклоняються – завтра перейдуть на інший бік вулиці, нині аплодують – завтра й не згадають.

Голобородько у 2019 році привів зі собою огромнеє болото нікчем, зрадників...

Він їхній отець. Там усі такі. Заячі, підлі душі з навиками встромляти ніж лише у спину, а поки вельможа зверху - вірно йому служити й боготворити. Від шляхетності в них хіба що битий шлях. Від благородства - лише блага.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Андрій Єрмак Володимир Зеленський Україна політика
Верховна Рада під вигуки "Ганьба" ухвалила Держбюджет-2026
03 грудня 2025, 15:32
Колишня речниця Зеленського назвала Єрмака "дуже небезпечною людиною"
03 грудня 2025, 11:42
Зустріч Зеленського з Віткоффом та Кушнером скасована, – журналіст
03 грудня 2025, 08:57
Всі новини »
 
Підписуйтесь на RegioNews
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
В Одесі сталася серія вибухів у багатоповерхівці, чоловік підірвав 3 гранати
03 грудня 2025, 22:36
Україні встановили рекорд по купівлях авто: скільки нових машин купували громадяни лише за місяць
03 грудня 2025, 21:50
У Харкові поліція шукає чоловіка, який нападає на жінок
03 грудня 2025, 20:50
У Кривому Розі дівчина потрапила під колеса через блекаут
03 грудня 2025, 20:25
13 років в'язниці: суд залишив без змін вирок вінничанину за зґвалтування неповнолітньої доньки
03 грудня 2025, 20:24
Шість ворожих БпЛА відмінусували українські військові на Дніпропетровщині
03 грудня 2025, 20:09
На Черкащині та Івано-Франківщині викрили шахрайський бізнес на "гуманітарних авто"
03 грудня 2025, 20:00
Після позитивної оцінки переговорів із Путіним США запросили українську делегацію до Америки
03 грудня 2025, 19:46
На Волині планують продати близько 10 000 новорічних ялинок: які ціни на ярмарках
03 грудня 2025, 19:35
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Всі публікації »
Ігор Луценко
Віктор Шлінчак
Вадим Денисенко
Всі блоги »