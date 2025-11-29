11:39  29 ноября
В Полтавской области BMW столкнулся с ВАЗ: водитель скрылся с места ДТП
11:03  29 ноября
На Волыни во время пожара в деревянном доме погиб мужчина
22:35  28 ноября
Актриса Антонина Хижняк во время съемок попала под обстрел
Остап Дроздов Журналист, писатель info@regionews.ua
29 ноября 2025, 13:28

Дымовая завеса и жертва: как отвлекают общество от настоящих ответственных

29 ноября 2025, 13:28
Читайте також українською мовою
В кризисном менеджменте это проверенный и весьма действенный финт: довести демонизированную фигуру до максимальной отметки токсикоза.
В кризисном менеджменте это проверенный и весьма действенный финт: довести демонизированную фигуру до максимальной отметки токсикоза.
Фото: УНИАН
Читайте також
українською мовою

Все для того, чтобы она впитала в себя весь негатив за предыдущие 5 лет и еще 5 последующие. Позже этого разкормленного ягненка принести в жертву на капище общественной беспомощности, и таким образом система одним крупным жертвоприношением канализирует весь массив возмущения и недовольства, а тем временем первое лицо (генератор и гарант) еще при обновлении.

Каждый царь (правитель, тиран, автократ) имеет свое черное альтер-эго, которое берет на себя всю грязь, чтобы туника Юпитера была белой и чистой. Жертвовать ферзем значит откупиться за персональную ответственность и переложить ее на канализованную и списанную фигуру. Способ древний, простоватый, скудный, эгоистичный.

Списать на Ермака институциональный Чернобыль, порожденный капитаном команды КВН, – значит замылить людям глаза, напустить дыму, корчить из себя "я тут ни при чем" и грознонасупленно забавляться в "погодите, бояре препаскудные".

Тут кое-кто клялся-божился: "Ермак пойдет только со мной". Вот оно. Это другой разговор. Вот достойно.

Андрей Ермак Зеленский Владимир власть увольнение украинцы
