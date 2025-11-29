Димова завіса і жертва: як відволікають суспільство від справжніх відповідальних

У кризовому менеджменті це перевірений і вельми дієвий фінт: довести демонізовану постать до максимальної позначки токсикозу

Усе для того, щоби вона ввібрала в себе весь негатив за попередні 5 років і ще 5 наступні. Пізніше це розгодоване ягня принести в жертву на капищі суспільної безпорадності, і в такий спосіб система одним крупним жертвоприношенням каналізує весь масив обурення й невдоволення, а тим часом перша особа (генератор і гарант) ще й припише собі лаври борця за оновлення.

Кожен цар (правитель, тиран, автократ) має своє чорне альтер-его, яке на себе бере весь бруд, аби туніка Юпітера була білою й незаплямованою. Жертвувати ферзем – значить відкупитися за персональну відповідальність і перекласти її на каналізовану й списану фігуру. Спосіб давній, простакуватий, убогий, егоїстичний.

Списати на Єрмака інституційний Чорнобиль, породжений капітаном команди КВН, – значить замилити людям очі, напустити диму, корчити з себе "я тут ні при чім" і грізнонасуплено забавлятися в "начувайтеся, бояри препаскуднії".

Тут дехто клявся-божився: "Єрмак піде лише зі мною". Оце воно. Оце інша розмова. Оце – достойно.