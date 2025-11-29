13:52  29 листопада
У столиці вже 37 постраждалих після російської атаки
11:39  29 листопада
На Полтавщині BMW зіткнувся з ВАЗ: водій утік із місця ДТП
11:03  29 листопада
На Волині під час пожежі у дерев'яному будинку загинув чоловік
UA | RU
UA | RU
Остап Дроздов Журналіст, письменник info@regionews.ua
29 листопада 2025, 13:28

Димова завіса і жертва: як відволікають суспільство від справжніх відповідальних

29 листопада 2025, 13:28
Читайте также на русском языке
У кризовому менеджменті це перевірений і вельми дієвий фінт: довести демонізовану постать до максимальної позначки токсикозу
У кризовому менеджменті це перевірений і вельми дієвий фінт: довести демонізовану постать до максимальної позначки токсикозу
Фото: УНІАН
Читайте также
на русском языке

Усе для того, щоби вона ввібрала в себе весь негатив за попередні 5 років і ще 5 наступні. Пізніше це розгодоване ягня принести в жертву на капищі суспільної безпорадності, і в такий спосіб система одним крупним жертвоприношенням каналізує весь масив обурення й невдоволення, а тим часом перша особа (генератор і гарант) ще й припише собі лаври борця за оновлення.

Кожен цар (правитель, тиран, автократ) має своє чорне альтер-его, яке на себе бере весь бруд, аби туніка Юпітера була білою й незаплямованою. Жертвувати ферзем – значить відкупитися за персональну відповідальність і перекласти її на каналізовану й списану фігуру. Спосіб давній, простакуватий, убогий, егоїстичний.

Списати на Єрмака інституційний Чорнобиль, породжений капітаном команди КВН, – значить замилити людям очі, напустити диму, корчити з себе "я тут ні при чім" і грізнонасуплено забавлятися в "начувайтеся, бояри препаскуднії".

Тут дехто клявся-божився: "Єрмак піде лише зі мною". Оце воно. Оце інша розмова. Оце – достойно.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Андрій Єрмак українці звільнення влада Зеленський Володимир
Колишній голова ОП Єрмак після відставки заявив, що йде на фронт
29 листопада 2025, 08:44
"Реальний потужний менеджер і патріот України": у мережі нагадали, як Зеленський вихваляв Єрмака
28 листопада 2025, 21:58
Попри звільнення Єрмаку все ж вручать підозру
28 листопада 2025, 20:29
Всі новини »
 
Підписуйтесь на RegioNews
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
Дрони СБУ вивели з ладу два нафтотанкери тіньового флоту РФ
29 листопада 2025, 15:39
Обшуки у Єрмака: правоохоронці забрали телефони та ноутбуки – УП
29 листопада 2025, 14:57
У Житомирі під колесами легковика загинула 64-річна жінка
29 листопада 2025, 14:44
У столиці вже 37 постраждалих після російської атаки
29 листопада 2025, 13:52
Європейські канікули "Слуги народу": дружина Камельчука засвітила його "відрядження"
29 листопада 2025, 12:39
На Київщині під час обстрілу загинула жінка: пошкоджено будинки та авто
29 листопада 2025, 11:51
На Полтавщині BMW зіткнувся з ВАЗ: водій утік із місця ДТП
29 листопада 2025, 11:39
Росія запустила по Україні 36 ракет і майже 600 дронів: скільки збила ППО
29 листопада 2025, 11:13
На Волині під час пожежі у дерев'яному будинку загинув чоловік
29 листопада 2025, 11:03
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Остап Дроздов
Всі блоги »