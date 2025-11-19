11:08  19 ноября
Российский удар по Тернополю: погибли 10 человек, среди почти 40 раненых – 12 детей
10:50  19 ноября
В Киев прибыли представители Пентагона
09:24  19 ноября
Россияне снова ударили по энергообъекту на Черниговщине
Остап Дроздов Журналист, писатель info@regionews.ua
19 ноября 2025, 08:54

Отставка Ермака ничего не изменит: проблема в модели власти

19 ноября 2025, 08:54
Читайте також українською мовою
Отставка Ермака мало что решит – если главный царь останется на своем месте. Просто возле него освободится вакансия решали
Фото: УНИАН
Зеленский привык именно к такой конфигурации: поточно-оперативное дерьмо наотмашь спихивать на правую руку, а все аплодисментные позитивы-сливки потреблять самому, как и полагается мастеру сцены, который вряд ли в дела глубоко погружался, изучал детали, нюансами интересовался. Что подсунули – с умным видом прочел. Что во время вечерней игры в настольный теннис по-простецки разжевали – то и усвоил. Во что посвятили – в том и импровизировал. Чем подмазали – на том и уезжал.

Парное правление (правление равнозначных двух) базировалось именно на этой схеме: никем не избранный и никому не подотчетный глава офиса именно поэтому и разросся в антиконституционный альтернативный центр власти – потому что, мягко говоря, не очень компетентный царь по-другому и не выгреб бы.

Новую модель – правильную, институционально выровненную, сбалансированную, конституционную – царь не может породить, как бы ни старался. Его помешанное видение госуправления базируется на наличии безотказного решила-глыбы, закрывающего всю подводную рутину, пока номинальный капитан загорает на палубе под шезлонгом.

Увольнение фамилии Ер ничего не даст. Нужно в фундамент снести саму модель делегирования власти проверенным дружбанам на основании тесной человеческой дружбы-доверия-закадычности. Царь на это вряд ли способный в силу своей органики. Слишком комфортно ему было под покровом Али-Бабы, который знал тайну волшебной пещеры, где разбойники хоронят свои сокровища.

Читайте также: Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского

