11:30  15 октября
В Харькове мачеха жестоко избила 3-летнего ребенка: мальчик не выжил
09:39  15 октября
На Киевщине мужчина забил сожительницу до смерти: ему грозит до 10 лет
07:47  15 октября
В Луцке оштрафован работник ТЦК за невключенную бодикамеру
Ирина Геращенко Сопредседатель фракции "Европейская солидарность" в Верховной Раде 9-го созыва info@regionews.ua
15 октября 2025, 15:59

Вместо сосредоточиться на войне против врага – ставка на войну всех против всех

15 октября 2025, 15:59
Зеленский подписал указ о создании военной администрации в Одессе. Ради этого все и затевалось
фото: Офис Президента Украины
Кто следующие? Киев? Днепр? Николаев? Черкассы ? Дела и компромат найдутся, в этом нет сомнений. Одессой управлял точно не ангел. Но на Банковой точно сидят не святые. Зачистка оппонентов, сопровождающаяся фактическим уничтожением местного самоуправления, правовым нигилизмом, внесудебными расправами и неуважением к общинам – точно отдаляет нас от евроинтеграции.

Все это – о фактической подготовке к выборам, ликвидации самоуправления, авторитарных тенденциях и монополизации регионов, когда рейтинги центральной власти плывут. Вместо сосредоточиться на войне против врага –ставка на войну всех против всех.

Владимир Зеленский Одесса увольнение политика
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
