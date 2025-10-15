Зеленский подписал указ о создании военной администрации в Одессе. Ради этого все и затевалось

фото: Офис Президента Украины

Кто следующие? Киев? Днепр? Николаев? Черкассы ? Дела и компромат найдутся, в этом нет сомнений. Одессой управлял точно не ангел. Но на Банковой точно сидят не святые. Зачистка оппонентов, сопровождающаяся фактическим уничтожением местного самоуправления, правовым нигилизмом, внесудебными расправами и неуважением к общинам – точно отдаляет нас от евроинтеграции.

Все это – о фактической подготовке к выборам, ликвидации самоуправления, авторитарных тенденциях и монополизации регионов, когда рейтинги центральной власти плывут. Вместо сосредоточиться на войне против врага –ставка на войну всех против всех.