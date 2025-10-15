Зеленський підписав указ про створення військової адміністрації в Одесі. Заради цього все і затівалося

Зеленський підписав указ про створення військової адміністрації в Одесі. Заради цього все і затівалося

фото: Офіс Президента України

Хто наступні? Київ? Дніпро? Миколаїв? Черкаси ? Справи і компромат знайдуться, в цьому немає сумніву. Одесою керував точно не ангел. Але на Банковій точно сидять не святі. Зачистка опонентів, яка супроводжується фактичним знищеням місцевого самоврядування, правовим нігілізмом, позасудовими розправами і неповагою до громад - точно віддаляє нас від євроінтеграції.

Все це – про фактичну підготовку до виборів, ліквідацію самоврядування, авторитарні тенденції і монополізацію регіонів, коли рейтинги центральної влади пливуть. Замість зосередитися на війні проти ворога – ставка на війну всіх проти всіх.