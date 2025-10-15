Замість зосередитися на війні проти ворога – ставка на війну всіх проти всіх
Зеленський підписав указ про створення військової адміністрації в Одесі. Заради цього все і затівалося
Зеленський підписав указ про створення військової адміністрації в Одесі. Заради цього все і затівалося
Хто наступні? Київ? Дніпро? Миколаїв? Черкаси ? Справи і компромат знайдуться, в цьому немає сумніву. Одесою керував точно не ангел. Але на Банковій точно сидять не святі. Зачистка опонентів, яка супроводжується фактичним знищеням місцевого самоврядування, правовим нігілізмом, позасудовими розправами і неповагою до громад - точно віддаляє нас від євроінтеграції.
Все це – про фактичну підготовку до виборів, ліквідацію самоврядування, авторитарні тенденції і монополізацію регіонів, коли рейтинги центральної влади пливуть. Замість зосередитися на війні проти ворога – ставка на війну всіх проти всіх.
Геннадій Труханов: продовжую виконувати обов'язки мера і готуюся до судуВсі новини »
15 жовтня 2025, 12:16З Дніпра до Одеси: Лисак офіційно очолив новостворену міську військову адміністрацію
15 жовтня 2025, 11:42Зеленський призначив голову Одеської міської військової адміністрації
15 жовтня 2025, 11:15
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
На Донеччині українські військові провели унікальну евакуацію у 20 метрах від позицій росіян
15 жовтня 2025, 17:29Суд закрив справу проти ексміністра інфраструктури Пивоварського, якого підозрювали у збитках на 49 млн доларів
15 жовтня 2025, 16:50У Миколаєві судили рецидивіста, який спалив авто військового
15 жовтня 2025, 16:35Знущався з дружини та погрожував: у Харкові домашнього тирана
15 жовтня 2025, 15:35Росіяни закатували у полоні мера міста в Запорізькій області
15 жовтня 2025, 15:23Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
15 жовтня 2025, 15:10Населення України щороку скорочується на 300 тисяч
15 жовтня 2025, 14:48На Дніпропетровщині жінка прийшла в гості до знайомого та вкрала його картку
15 жовтня 2025, 14:45На Одещині медик вимагав 2000 доларів від військовослужбовця за визнання його обмежено придатним
15 жовтня 2025, 13:50
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Всі блоги »