13:30  02 декабря
В Днепре будут судить мужчину, который до смерти избил человека
13:13  02 декабря
В Полтавской области микроавтобус врезался в трактор: пострадал мужчина
11:29  02 декабря
В Киеве на Оболони мужчина с ножом нападал на прохожих
UA | RU
UA | RU
Екатерина Коберник украинская политическая журналистка и медиаменеджерка info@regionews.ua
02 декабря 2025, 16:39

Буданов был одним из тех, кого Офис, в лице Ермака, методически прессовал

02 декабря 2025, 16:39
Читайте також українською мовою
Когда-то с благословения и волей Офиса, его сделали суперпубличным – в противоположность Залужному, которому не давали открыть рта, а затем решили, что его многовато
Когда-то с благословения и волей Офиса, его сделали суперпубличным – в противоположность Залужному, которому не давали открыть рта, а затем решили, что его многовато
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Ну а уже позже начали давить. Перед историей с Миндичем холодная война уже почти перешла в горячую фазу. Упустим детали для мемуаров Кирилла Алексеевича.

Когда НАБУ и САП опубликовали пленки, Буданова позвали на помощь разгребать последствия, спасать переговоры, где наши позиции сильно ухудшились. Трудно представить, как сильно после последних событий Буданову хотелось увидеть, как тело Ермака проплывет мимо, но нет, он уехал в Офис, дал свой план действий, а главное – полетел на переговоры в ОАЭ. Не знаю, что именно им двигало, но, скорее всего, понимание, что если он откажется, то потопит не Ермака, а ослабит позиции Украины в очень сложный период войны. Без его связей было не обойтись.

Я смотрю, как Европейская солидарность блокирует трибуну Совета и требует отставки правительства, где есть Утка, Соболев, Федоров, Бережная. Предчувствую, как скоро подключится фракция Тимошенко. Вспоминаю времена, когда все спали в парламенте, потому что те люди, которые в Раде сейчас, буквально до ночи делили сколько денег кто себе возьмет на министерства из Бюджета. На этом фоне слышу о коалиции национального единства, и думаю, что субъектность – это не право и возможность урвать больше власти, а возможность поставить личные интересы ниже государственных. О какой субъектности этого парламента все говорят?

PS нет-нет, я не лоббирую Буданова в ОП. Хотя бы потому, что тогда те папочки, которые нашли в офисе Миндича, будут казаться детской игрой. Кирилл Алексеевич покажет, какими должны быть настоящие папки)

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
политика Андрей Ермак Офис президента Буданов Кирилл
Пограничники получили указание не выпускать Ермака из Украины, – нардеп
01 декабря 2025, 16:05
Кто может заменить Ермака в ОП: рассматривают несколько кандидатов – СМИ
01 декабря 2025, 13:01
До последнего не верил: Ермак устроил Зеленскому эмоциональную сцену перед отставкой – УП
01 декабря 2025, 10:48
Все новости »
 
Подписывайтесь на RegioNews
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
Киевский ТРЦ "Гулливер" частично возобновит свою работу: что известно
02 декабря 2025, 17:34
На фронте погиб режиссер шоу "Орел и Решка" Василий Хомко: когда состоится прощание
02 декабря 2025, 17:05
СБУ задержала британца, которого считают причастным к убийствам Парубия и Фарион
02 декабря 2025, 16:55
3 декабря в Украине будет идти дождь и будет до +12
02 декабря 2025, 16:34
В Харькове медики спасли жизнь женщине с инфарктом
02 декабря 2025, 16:25
Главная опасность этого так называемого переговорного процесса – дезориентация общества
02 декабря 2025, 16:11
Во Львовской области пограничники задержали 23-летнего украинца, спрятавшегося в нише для матрасов в международном поезде
02 декабря 2025, 15:56
Удар по Краматорску: в результате атаки по 9-этажке погиб человек
02 декабря 2025, 15:45
Отца детектива НАБУ Магамедрасулова освободили из-под стражи: сменили меру пресечения на ночной домашний арест
02 декабря 2025, 15:39
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Все публикации »
Вадим Денисенко
Валерий Чалый
Остап Дроздов
Все блоги »