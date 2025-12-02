Буданов был одним из тех, кого Офис, в лице Ермака, методически прессовал

Когда-то с благословения и волей Офиса, его сделали суперпубличным – в противоположность Залужному, которому не давали открыть рта, а затем решили, что его многовато

Ну а уже позже начали давить. Перед историей с Миндичем холодная война уже почти перешла в горячую фазу. Упустим детали для мемуаров Кирилла Алексеевича.

Когда НАБУ и САП опубликовали пленки, Буданова позвали на помощь разгребать последствия, спасать переговоры, где наши позиции сильно ухудшились. Трудно представить, как сильно после последних событий Буданову хотелось увидеть, как тело Ермака проплывет мимо, но нет, он уехал в Офис, дал свой план действий, а главное – полетел на переговоры в ОАЭ. Не знаю, что именно им двигало, но, скорее всего, понимание, что если он откажется, то потопит не Ермака, а ослабит позиции Украины в очень сложный период войны. Без его связей было не обойтись.

Я смотрю, как Европейская солидарность блокирует трибуну Совета и требует отставки правительства, где есть Утка, Соболев, Федоров, Бережная. Предчувствую, как скоро подключится фракция Тимошенко. Вспоминаю времена, когда все спали в парламенте, потому что те люди, которые в Раде сейчас, буквально до ночи делили сколько денег кто себе возьмет на министерства из Бюджета. На этом фоне слышу о коалиции национального единства, и думаю, что субъектность – это не право и возможность урвать больше власти, а возможность поставить личные интересы ниже государственных. О какой субъектности этого парламента все говорят?

PS нет-нет, я не лоббирую Буданова в ОП. Хотя бы потому, что тогда те папочки, которые нашли в офисе Миндича, будут казаться детской игрой. Кирилл Алексеевич покажет, какими должны быть настоящие папки)