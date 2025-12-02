13:30  02 грудня
У Дніпрі судитимуть чоловіка, який до смерті побив людину
02 грудня
На Полтавщині мікроавтобус врізався в трактор: постраждав чоловік
02 грудня
У Києві на Оболоні чоловік з ножем нападав на перехожих
Катерина Коберник українська політична журналістка та медіаменеджерка info@regionews.ua
02 грудня 2025, 16:39

Буданов був одним з тих, кого Офіс, в особі Єрмака, методично пресував

02 грудня 2025, 16:39
Колись з благословення і волею Офісу, його зробили суперпублічним – на противагу Залужному, якому не давали відкрити рота, а потім вирішили, що щось його забагато
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Ну а вже пізніше почали давити. Перед історією з Міндічем холодна війна вже майже перейшла в гарячу фазу. Упустимо деталі для мемуарів Кирила Олексійовича.

Коли НАБУ і САП опублікували плівки, Буданова покликали на допомогу – розгрібати наслідки, рятувати перемовини, де наші позиції сильно погіршились. Важко уявити, як сильно після останніх подій Буданову хотілось побачити, як тіло Єрмака пропливе повз, але ні, він таки поїхав в Офіс, дав свій план дій, а головне – полетів на перемовини в ОАЕ. Не знаю, що саме ним рухало, але, скоріш за все, розуміння, що, якщо він відмовиться, то потопить не Єрмака, а ослабить позиції України в дуже складний період війни. Без його звʼязків було не обійтись.

Я дивлюсь, як Європейська солідарність блокує трибуну Ради і вимагає відставки уряду, де є Качка, Соболєв, Федоров, Бережна. Передчуваю, як скоро підключиться фракція Тимошенко. Згадую часи, коли всі спали в парламенті, бо ті самі люди, які в Раді зараз, буквально до ночі ділили скільки грошей хто собі візьме на міністерства з Бюджету. На цьому тлі чую про коаліцію національної єдності, і думаю, що субʼєктність – це не про право і можливість урвати більше влади, а про змогу поставити особисті інтереси нижче державних. Про яку субʼєктність цього парламенту всі говорять?

P.S. ні-ні, я не лобіюю Буданова в ОП. Хоча б тому, що тоді ті папочки, які знайшли в офісі Міндіча, здаватимуться дитячою забавкою. Кирило Олексійович покаже, якими мають бути справжні папки)

01 грудня 2025
07 серпня 2025
