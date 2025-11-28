Зеленский поступил правильно, уволив Ермака

Сегодняшнее решение об освобождении Ермака – одно из тех, в котором можно сказать, что Зеленский поступил совершенно правильно

иллюстративное фото: из открытых источников

Это сняло революционную настроенность в обществе. И это хорошо. Наконец-то мы отошли от идеи "свои пацаны" и пришли к идее – наша страна. Нужно быстро двигаться и не останавливаться. Требуется перезагрузка. Нужна очистка. Нужна четкая система государственного управления, нацеленная на достижение мира на выгодных для нас условиях. Не останавливаемся.

