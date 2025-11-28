Зеленский поступил правильно, уволив Ермака
Сегодняшнее решение об освобождении Ермака – одно из тех, в котором можно сказать, что Зеленский поступил совершенно правильно
Это сняло революционную настроенность в обществе. И это хорошо.
Наконец-то мы отошли от идеи "свои пацаны" и пришли к идее – наша страна.
Нужно быстро двигаться и не останавливаться.
Требуется перезагрузка.
Нужна очистка.
Нужна четкая система государственного управления, нацеленная на достижение мира на выгодных для нас условиях.
Не останавливаемся.
