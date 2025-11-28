Зеленський вчинив правильно, звільнивши Єрмака

Сьогоднішнє рішення про звільнення Єрмака – одне з тих, в якому можна сказати, що Зеленський вчинив абсолютно правильно

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Це зняло революційну налаштованість в суспільстві. І це добре. Нарешті ми відійшли від ідеї "свої пацани" і прийшли до ідеї – наша країна. Потрібно рухатись швидко і не зупинятись. Потрібне перезавантаження. Потрібне очищення. Потрібна чітка система державного управління, яка націлена на досягнення миру на вигідних для нас умовах. Не зупиняємось.

