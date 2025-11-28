21:02  28 листопада
Олексій Гончаренко Депутат Верховної Ради України VIII й IX скликань info@regionews.ua
28 листопада 2025, 23:39

Зеленський вчинив правильно, звільнивши Єрмака

28 листопада 2025, 23:39
Сьогоднішнє рішення про звільнення Єрмака – одне з тих, в якому можна сказати, що Зеленський вчинив абсолютно правильно
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Це зняло революційну налаштованість в суспільстві. І це добре.

Нарешті ми відійшли від ідеї "свої пацани" і прийшли до ідеї – наша країна.

Потрібно рухатись швидко і не зупинятись.

Потрібне перезавантаження.

Потрібне очищення.

Потрібна чітка система державного управління, яка націлена на досягнення миру на вигідних для нас умовах.

Не зупиняємось.

Андрій Єрмак Володимир Зеленський Україна політика
