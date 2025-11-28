Зеленський вчинив правильно, звільнивши Єрмака
Сьогоднішнє рішення про звільнення Єрмака – одне з тих, в якому можна сказати, що Зеленський вчинив абсолютно правильно
Це зняло революційну налаштованість в суспільстві. І це добре.
Нарешті ми відійшли від ідеї "свої пацани" і прийшли до ідеї – наша країна.
Потрібно рухатись швидко і не зупинятись.
Потрібне перезавантаження.
Потрібне очищення.
Потрібна чітка система державного управління, яка націлена на досягнення миру на вигідних для нас умовах.
Не зупиняємось.
