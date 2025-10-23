Решением Зеленского Одессу – миллионный город фактически лишили местного самоуправления
В городе, где на последних выборах кандидат от «Слуги народа» получил всего 9%, а сама партия – 15% голосов в городской совет
И сегодня вся власть в Одессе – без выборов, без демократии – передана ставленникам Зеленского.
Похоже, наш "король" Владимир первый небольшой уже не знает, до чего еще дотянуться.
Каких полномочий ему еще не хватает? Скоро будет руководить вплоть до ЖЭКов.
