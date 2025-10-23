21:22  23 октября
Алексей Гончаренко Депутат Верховной Рады Украины VIII и IX созывов info@regionews.ua
23 октября 2025, 21:54

Решением Зеленского Одессу – миллионный город фактически лишили местного самоуправления

23 октября 2025, 21:54
В городе, где на последних выборах кандидат от «Слуги народа» получил всего 9%, а сама партия – 15% голосов в городской совет
В городе, где на последних выборах кандидат от «Слуги народа» получил всего 9%, а сама партия – 15% голосов в городской совет
иллюстративное фото: из открытых источников
И сегодня вся власть в Одессе – без выборов, без демократии – передана ставленникам Зеленского.

Похоже, наш "король" Владимир первый небольшой уже не знает, до чего еще дотянуться.

Каких полномочий ему еще не хватает? Скоро будет руководить вплоть до ЖЭКов.

16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
07 августа 2025
