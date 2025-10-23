Решением Зеленского Одессу – миллионный город фактически лишили местного самоуправления

В городе, где на последних выборах кандидат от «Слуги народа» получил всего 9%, а сама партия – 15% голосов в городской совет

иллюстративное фото: из открытых источников

И сегодня вся власть в Одессе – без выборов, без демократии – передана ставленникам Зеленского. Похоже, наш "король" Владимир первый небольшой уже не знает, до чего еще дотянуться. Каких полномочий ему еще не хватает? Скоро будет руководить вплоть до ЖЭКов.

