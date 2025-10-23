Рішенням Зеленського Одесу – мільйонне місто фактично позбавили місцевого самоврядування
В місті, де на останніх виборах кандидат від «Слуги народу» отримав лише 9%, а сама партія – 15% голосів до міської ради
В місті, де на останніх виборах кандидат від «Слуги народу» отримав лише 9%, а сама партія – 15% голосів до міської ради
І сьогодні вся влада в Одесі – без виборів, без демократії – передана ставленикам Зеленського.
Схоже, наш "король" Володимир перший НЕвеликий уже не знає, до чого ще дотягнутись.
Яких повноважень йому ще бракує? Скоро буде керувати аж до ЖЕКів.
Школярі Одеси все-таки підуть на осінні канікули з 27 по 31 жовтняВсі новини »
23 жовтня 2025, 09:33На Одещині засудили чоловіка, який убив свою 65-річну опікунку
22 жовтня 2025, 23:06В Одесі 21-річний чоловік підпалив BMW "своїх боржників": загрожує до 10 років ув’язнення
22 жовтня 2025, 18:47
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
У Харкові відбудували пошкоджену росіянами школу
23 жовтня 2025, 22:11В Україні запрацювала програма для підтримки батьків
23 жовтня 2025, 21:59Стало відомо, чому Трамп запровадив санкції проти РФ саме зараз
23 жовтня 2025, 21:49На Київщині жінка загинула під колесами потяга
23 жовтня 2025, 21:45Міносвіти готує зміни до правил вступу у 2026 році
23 жовтня 2025, 21:41Синоптикиня попередила про різку зміну погоди в Україні
23 жовтня 2025, 21:22"Мандрівка" за 10 тисяч доларів: на Буковині викрили ділка, який заробляв на ухилянтах
23 жовтня 2025, 21:20На Запоріжжі окупанти атакували пожежну машину FPV-дроном: постраждав рятувальник
23 жовтня 2025, 21:12У Дніпрі пара продавала наркотики: ховали заборонені речовини в розетках
23 жовтня 2025, 20:55
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
Всі блоги »