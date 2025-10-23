Рішенням Зеленського Одесу – мільйонне місто фактично позбавили місцевого самоврядування

В місті, де на останніх виборах кандидат від «Слуги народу» отримав лише 9%, а сама партія – 15% голосів до міської ради

І сьогодні вся влада в Одесі – без виборів, без демократії – передана ставленикам Зеленського. Схоже, наш "король" Володимир перший НЕвеликий уже не знає, до чого ще дотягнутись. Яких повноважень йому ще бракує? Скоро буде керувати аж до ЖЕКів.

