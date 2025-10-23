21:22  23 жовтня
Олексій Гончаренко Депутат Верховної Ради України VIII й IX скликань info@regionews.ua
23 жовтня 2025, 21:54

Рішенням Зеленського Одесу – мільйонне місто фактично позбавили місцевого самоврядування

23 жовтня 2025, 21:54
В місті, де на останніх виборах кандидат від «Слуги народу» отримав лише 9%, а сама партія – 15% голосів до міської ради
ілюстративне фото: з відкритих джерел
І сьогодні вся влада в Одесі – без виборів, без демократії – передана ставленикам Зеленського.

Схоже, наш "король" Володимир перший НЕвеликий уже не знає, до чого ще дотягнутись.

Яких повноважень йому ще бракує? Скоро буде керувати аж до ЖЕКів.

Одеса влада політика Володимир Зеленський
07 серпня 2025
