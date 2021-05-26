Кабмин согласовал назначение главы Кировоградской ОГА
В среду, 26 мая, во время заседания Кабинет министров согласовал назначение на должность главы Кировоградской областной государственной администрации Марии Черной
Как передает RegioNews со ссылкой на трансляцию заседания правительства.
Известно, что Мария Черная с 2002 по 2014 год работала в Компанеевской РГА. В частности с 2004 года работала в сфере агропромышленного комплекса.
С 2011 до 2020 года была заместителем директора департамента агропромышленного развития Кировоградской областной государственной администрации.
С прошлого года она занимает должность директора департамента агропромышленного развития ОГА.
Ранее сообщалось, что Кабмин одобрил увольнение главы Кировоградской ОГА Назаренко.
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