Кабмин согласовал назначение главы Кировоградской ОГА

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В среду, 26 мая, во время заседания Кабинет министров согласовал назначение на должность главы Кировоградской областной государственной администрации Марии Черной

Как передает RegioNews со ссылкой на трансляцию заседания правительства.

Известно, что Мария Черная с 2002 по 2014 год работала в Компанеевской РГА. В частности с 2004 года работала в сфере агропромышленного комплекса.

С 2011 до 2020 года была заместителем директора департамента агропромышленного развития Кировоградской областной государственной администрации.

С прошлого года она занимает должность директора департамента агропромышленного развития ОГА.

Ранее сообщалось, что Кабмин одобрил увольнение главы Кировоградской ОГА Назаренко.