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20 мая 2021, 16:21 105

Депутаты Кропивницкого хотят, чтобы центральная власть вывела из кризиса шахту ГП "ВостГОК"

20 мая 2021, 16:21 105
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Фото Трибуна
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Депутаты Кропивницкого горсовета обратились к Президенту, Председателю Верховной Рады, премьер-министру и министру энергетики Украины относительно деятельности Ингульской шахты ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат", которая осуществляет производственную деятельность на территории Кропивницкого.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на местное издание Точка доступа.

Соответствующее обращение приняли депутаты сегодня, 20 мая, на сессии городского совета.

Депутаты выразили обеспокоенность тем, что предприятие оказалось в кризисной финансово-экономической ситуации.

Согласно тексту обращения, больше всего негативно влияют на результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятия факторы:

утверждения НКРЕКП экономически необоснованной цены на урановый оксидный концентрат (75 долл/кг), которая является ниже возможноай себестоимости его добычи (133 долл./кг);

несвоевременное и не в полном объеме авансирование ГП "НАЭК" Энергоатом "закупки уранового оксидного концентрата у ГП" ВостГОК";

отсутствие подписанного между ГП "Востгок" и ГП "НАЭК "Энергоатом" Дополнительного соглашения на реализацию уранового оксидного концентрата на 2021 год.

Установление экономически необоснованной цены на урановый оксидный концентрат привело к значительным убыткам ГП "ВостГОК", потере значительной части собственных оборотных средств.

В условиях недостаточного финансирования, несвоевременной уплаты средств за поставку уранового оксидного концентрата предприятие вынуждено свернуть выполнения части горных работ, нет возможности обеспечить проведение ремонтов и обслуживания оборудования, - говорится в сообщении.

В обращении добавляют, что систематически происходят задержки выплаты заработной платы работникам предприятия.

Из-за значительной кредиторской задолженности за материалы и энергоносители предприятие постоянно работает в режиме реальной угрозы остановки производства.

Все это может привести к чрезвычайной ситуации техногенного характера, загрязнению окружающей природной среды шахтными водами, значительному ухудшению экологической ситуации не только в Кировоградской области, но и в центральной Украине.

Для города Кропивницкого остановка работы Ингульской шахты ГП "ВостГОК" будет иметь крайне негативные социально-экономические и экологические последствия, - говорится в тексте обращения.

Депутаты просят Президента взять этот вопрос под личный контроль и предлагают председателю Рады организовать выездные заседания в Кропивницком комитетов по вопросам экологической политики и по вопросам энергетики.

Как сообщалось, 12 мая возле Офиса президента протестовали горняки. Протестующие требовали остановить разрушительные процессы в отрасли.

Вечером этого же дня горняки приостановили акцию протеста. После встречи с министром энергетики начались выплаты горнякам долгов по зарплатам.

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