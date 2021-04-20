Квартиры, машины и деньги, деньги, деньги. ТОП-3 самых интересных деклараций глав ОГА

Руководители облгосадминистраций больше всего ценят земельные участки, квартиры и наличные. Однако по уровню доходов они не могут посоревноваться с отдельными нардепами или даже некоторыми мэрами украинских городов

Руководители облгосадминистраций больше всего ценят земельные участки, квартиры и наличные. Однако по уровню доходов они не могут посоревноваться с отдельными нардепами или даже некоторыми мэрами украинских городов

Декларации украинских чиновников за 2020 год вызвали немало споров в украинском обществе. Кажется, у госслужащих появилась новая "фишка" – попытка поразить украинцев необычным задекларированным имуществом. Так, к примеру, депутат Харьковская горсовета Саид Джавид задекларировал африканского льва. Депутат Днепропетровского облсовета Михаил Масалов указал в декларации карпов кои разных пород общей стоимостью почти 1 млн гривен. Тем временем замглавы Конституционного суда Сергей Головатый задекларировал церковь в Черкасской области.

Еще один "писк моды": многие указали наличие криптовалюты. Только биткоинов (61,1% от общего количества всей задекларированной криптовалюты) отечественные чиновники указали 46 351, что примерно равно 75 млрд гривен. В целом же анализ деклараций показывает, что наши власть имущие в основном за традиционные ценности: квартиры, дома, земельные участки, наличные (особенно ценится доллар), ценные вещи.

Как ранее выяснил RegioNews, некоторым руководителям украинских городов есть чем похвастаться: миллионы наличными в валюте, шикарные автопарки, катера, яхты, а у мэра Днепра даже вертолет есть. И на этом фоне состояния председателей ОГА выглядят относительно скромно. Складывается впечатление, что президентские наместники в регионах решили придерживаться золотой середины – не сильно прибедняться, но и не слишком выделяться в масштабах всей страны. Хотя не исключается и применение старого проверенного приема – записать часть своего имущества на близких родственников, которым необязательно декларировать свои доходы.

Мы проанализировали декларации руководителей областей и обнаружили, что ярко выраженного фаворита по доходам среди них нет. Просто кому-то больше нравятся наличные, а кто-то предпочитает вкладываться в недвижимость или землю.

Квартирный вопрос до сих пор актуален

Руководитель Николаевской области Виталий Ким имеет наибольшее количество квартир среди всех коллег-глав ОГА. Ему и его семье принадлежат семь жилищ общей площадью 566,9 кв. м. Все они расположены в областном центре. Там же есть и нежилое помещение площадью 293,6 кв. м.

В собственности чиновника одно авто Mercedes-Benz E200, 2015 года выпуска (указанная стоимость – 149 тыс. грн). Его жене Юлии принадлежит Subaru XV 2.0, 2017 г. в. (702 тыс. 900 грн). Еще один автомобиль – Volkswagen Touareg R-Line 3.0 V6 TDI, 2020 г. в. семья взяла в субаренду.

Ценных бумаг Ким не задекларировал, но указал, что его жене на 100% принадлежат корпоративные права ООО "ДУЭТ-ПЛЮС" и ООО "МЕДИА ГРУППА". Стоимость обеих фирм в денежном выражении составляет 840 тыс. грн.

Заработная плата по основному месту работы главы Николаевщины указана очень скромная – 52 тыс. 259 грн, значительно больше принесла ему предпринимательская деятельность – 412 тыс. 87 грн. Очевидно, чиновник что-то напутал в декларации, поскольку официально только за март этого года ему было начислено чуть более 57 тыс. грн зарплаты.

Тем временем жене бизнес принес всего 49 тыс. 815 грн. Даже плата по основному месту работы (ООО "Охотник Николаев") принесла госпоже Юлии больше – 51 тыс. 841 грн. Общий совокупный годовой доход семьи составил 569,8 тыс. грн.

Семейная пара в пункте "Денежные активы" указала, что имеет только $256 тыс. Также указано, что у супругов Ким открыты шесть счетов в различных банках. Показательно, что за 20 минут до подачи ежегодной декларации Виталий Ким отчитался НАПК о существенных изменениях в доходах, указав, что его жена 13 марта получила подарок в неденежной форме стоимостью 371 тыс. 600 грн.

Земельный магнат

Глава Сумской облгосадминистрации Василий Хома в своей декларации больше всего поразил количеством земельных участков. У него и его жены их оказалось аж 63 общей площадью 1183,4 тыс. кв. м. Все они расположены в разных населенных пунктах Харьковской области. Кроме того, семье чиновника принадлежит жилой дом на 342 кв. м. на Харьковщине и квартира в Харькове на 65 кв. м.

У Хомы есть целый автопарк:

Audi Q7, 2017 г. в.,

Volkswagen Jetta, 2014 г. в.

Maserati Quattroporte, 2016 г. в.

Audi e-tron, 2020 г. в.

1 погрузчик колесный ЭО-3322Д, 1988 г. в.

1 мотоцикл (мопед) Musstang MT200ZH-4V, 2020 г. в.

Очевидно, глава ОГА очень любит охотиться, поскольку внес в декларацию сразу несколько единиц огнестрельного оружия: охотничьи карабины марок Benelli Argo, Weatherby Mark V, Weatherby Vanguard Carbine, Форт 205 и Magnumresearch MLR-1722M, а также ружье Fabarm XLR 5. Между прочим, их цена в декларации не указана.

К тому же есть в документе информация о часах престижных марок: Patek Philippe Calatrava 519j-001 (494 тыс. грн), Breguet Classique 5707 le Reveil du Tsar (663 тыс. грн) и Franck Muller Cintree Curvex Chronograph 8880 CC AT (972 тыс. грн).

Семьи главы Сумщины принадлежат акции ПАО "САД" и ПАО "ХМСК", а также корпоративные права нескольких компаний общей стоимостью 41,79 млн грн. Самыми ценными среди них являются ООО "Компания Кварц-групп", Харьковский областной оптовый рынок сельскохозяйственной продукции и Международная страховая компания. Интересно, что жена и обе дочери Хомы указаны обладательницами фирмы Anastaya, которая зарегистрирована во Франции.

За год семья чиновника заработала 433,5 тыс. грн. На счетах Хомы есть 35 тыс. грн, 46,5 тыс. евро и $179. Также у него оформлена беспроцентная возвратная финансовая помощь в размере 2 млн грн. Наличными он хранит 3,5 млн грн и 603 тыс. евро. Его жена держит наличными 1,5 млн грн, 398 тыс. евро и $18 тыс., а на счетах в банках хранится 554 тыс. 709 грн.

Не успел Василий Хома подать декларацию, как сразу же внес изменения в нее. 15 апреля 2021-го с интервалом в 5 минут он указал о двух изменениях в имущественном состоянии: погасил кредит за движимое имущество на сумму 523 тыс. 935 грн, а также ему вернули ранее одолженные 200 тыс. грн.

Губернатор-рекордсмен

Назначенный в январе этого года на должность председателя Черкасской ОГА бывший шоумен Александр Скичко также не отстает по числу доходов. В декларации за 2020 год он указал владение четырьмя квартирами (три в Киеве и одна в Черкассах) общей площадью 943,2 кв. м. Также у чиновника есть жилой дом общей площадью 1240 кв. м в престижном столичном пригороде - Старых Безрадичах Обуховского района Киевской области. В этом же селе жена Елизавета владеет тремя земельными участками общей площадью 36 800 кв. м.

Транспортных средств у Скичко не так много: BMW 730LD, 2017 года выпуска (3 429 572 грн), прицеп Верда 1.02 (13 000 грн) и гидроцикл GTR B/GB Sea-Doo GTR (494 855 грн). На чем передвигается супруга – не указано. Задекларировал глава Черкасской области и трое часов: два фирмы Rolex и один Bell & Ross, но не указал конкретные марки и стоимость.

Из корпоративных прав сам Скичко задекларировал только причастность к ООО "Стрим Продакшн", что в денежном выражении равняется каким-то 10 тыс. 250 грн. А вот жене, которая является дочерью известного бизнесмена Леонида Юрушева, принадлежат права на целый ряд фирм, в частности, ООО "Украинская холдинговая лесопильная компания" (47,5 млн грн), ООО "Ярославов вал" (более 65,8 млн грн), ООО "Унибудинвест менеджмент" (почти 1,2 млн грн).

Доходы семьи чиновника в 2020 году достигли 27 млн грн. Конечно же, львиную долю заработала жена Елизавета, а со своего глава ОГА указал только заработную плату 480 тыс. 772 грн и подарок от любимой половинки в неденежной форме на сумму 490 тыс. 272 грн. Среди денежных банковских активов у семьи Скичко указано 724,2 тыс. грн, $531,9 тыс., 888 евро и 25 российских рублей. Наличными пара держит 2,2 млн грн, 190 тыс. евро и $934 тыс.

Конечно же, все декларации теперь должно проверить Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции, специалистам которого предстоит выяснить законность происхождения денег. Однако, как показывает практика, у отечественных чиновников, которые имеют столько денег на банковских счетах и "под подушкой", всегда найдутся железобетонные аргументы в свою пользу. Тем более, что предписания НАПК никого из коррупционеров пока не напугали. Просто кое-кому иногда не везет, как, например, печально известному судье Николаю Чаусу, который полученные в качестве взяток доллары закрывал в банки и закапывал в огороде.