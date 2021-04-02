Кому живется лучше всех? ТОП-3 самых богатых украинских мэров

Состояние городских голов областных центров страны необязательно зависят от величины города, который они возглавляют

Состояние городских голов областных центров страны необязательно зависят от величины города, который они возглавляют

Как выяснил RegioNews, даже столичный глава Виталий Кличко со своими задекларированными тремя квартирами в Киеве и земельным участком и домом отдыха стоимостью более 3,6 млн грн выглядит сравнительно скромно. Мэрские мотоцикл и прицеп, а также Land Rover Discovery 3.0 жены также ничем особым не отличаются. Разве что часы (шесть мужских, трое женских и одни каминные), белый рояль Yamaha и его ссуды брату - почти 7 млн евро и 277 тыс. долларов – немного впечатляют. В то же время, мэр города-миллионника Днепра Борис Филатов, который занимает самую высокую строчку нашего "хит-парада", таки подтверждает стереотип: "Большому кораблю – большое плавание", то есть в большом городе – богатый мэр. Ведь при скромных 368 615 гривнах прошлогодней зарплаты он задекларировал миллион долларов, крутой автопарк и даже вертолет.

Миллионер и потенциальный "космический путешественник"

Итак, Филатов в своей ежегодной декларации указал, что имеет в собственности не только миллион долларов наличными, но и семь автомобилей премиум-класса и вертолет. Также ему с женой принадлежит по квартире в Днепре (ему - площадью 279, 6 кв. м, ей – 824,50 кв. м), еще жена Марина Филатова имеет квартиру в Киеве площадью 212,5 кв. н.

На Филатова записаны жилой дом и другие сооружения площадью 1 395 кв. м, которые расположены в Подгородном (пригород Днепра). Его же жена имеет два земельных участка в Днепре площадью 1 378 и 442 кв. м (в совместной собственности с другими гражданами, 16,66%), и в области - 1 632 кв. м, 2 500 кв. м, 1 872 кв. м, а мэр Борис Филатов - четыре земельных участка (три, среди которых один в Крыму, в собственности, один, на Днепропетровщине – в праве пользования, площадью 22 тыс. кв. м). Владеет Филатов и нежилыми строениями – как в совместной собственности в области, где проживает, так и единолично - в Крыму, жена имеет нежилые помещения в Днепре.

Днепровскому градоначальнику принадлежат пять часов, коллекция японского искусства (всего - 191 шт., оценочная стоимость коллекции 50 800 000 грн.), жене – ювелирные изделия (два колье, две пары сережек, кольцо с бриллиантами, кольцо с изумрудом) и четыре шубы.

У Филатова в собственности есть коллекционные автомобили, которые представляют исторический интерес: легковой автомобиль Toyota, модель Land Cruizer FJ140, 1963 года изготовления; автомобиль DeLorean, модель DMC-12 1981 года выпуска; мотоцикл с коляской BMW, модель R27, год производства: 1961-й. А еще в 2009-м он приобрел билет на суборбитальный полет в космос за 1 млн 400 тыс. грн.

Мэр Днепра задекларировал 11 парковочных мест и автомобили Mercedes S600L 2012 года, Jaguar XJS Convert 1989-го, Mercedes-Benz 200 1969, Dodge RAM 2008-го. Также городскому голове принадлежат два мотоцикла Triumph Scrambler (2006 года) и Honda XR250 (1999-го). Зато у жены чиновника есть целых три "порша": Porsche Panamera 2012 года, Porsche Cayenne (2008-го), Porsche Carrera 911 (2007-го). В декларации также указан мотоцикл, парусно-моторное судно "Русич" и настоящая изюминка - вертолет Eurocopter AS350B2 2007 года выпуска.

Фото модели вертолета: helis.com

Ну и по ценным бумагам: Филатов владеет акциями в "Тернопольоблэнерго", ОАО "ИПП "Энергия", "Львовоблэнерго", "Полтаваоблэнерго", "Черниговоблэнерго", ОАО "Обленергодобыча", а его жена владеет корпоративными правами и является конечным бенефициаром ООО "Спорт Днепр" и "Старт Ивент".

За прошедший год городской голова Днепра получил каких-то 368 615 гривен зарплаты, однако от предоставления помещений в аренду заработал гораздо больше - почти 994 тысячи гривен. Марина Филатова предпринимательской деятельностью заработала 926,3 тысяч гривен за прошлый год и от предоставления имущества в аренду — 660 тысяч гривен. В конце концов, от публичного акционерного общества "Энергия" Филатов получил 9 513 913 гривен дивидендов. В общем у днепровского мэра наличными хранится 990 тысяч гривен, свыше 1 млн долларов, а на банковском счету он держит мелочь - 114 608 гривен.

Черниговский владелец земель и опосредованно - "Галі Балуваної"

Городской голова достаточно небольшого Чернигова Владислав Атрошенко по сравнению с днепровским коллегой – чуть ли не латифундист. Он владеет земельными участками: четырьмя (двумя - в Ивановке на Черниговщине и двумя - в самом Чернигове, к тому же оба в собственности с 2020 года), и один арендует совместно с другим гражданином, один участок - в ссуде. Восемь участков есть у жены Ирины Атрошенко, да еще и немалых – суммарно их площадь составляет 77 082 кв. м. То есть земли у семьи черниговского мэра даже больше, чем у днепровского.

Относительно жилья руководитель Чернигова также не бедствует: четыре жилых дома есть у него и два - у жены, еще один у него в ссуде – от тестя; по квартире они с женой имеют в Киеве, есть квартира у мэра и в Чернигове, еще одной он владеет в совместной собственности со своей мамой, а еще одной – совместно с родителями жены. Также вся семья пользуется еще одной квартирой в Чернигове. Из нежилых помещений имеет такие и в Чернигове, и области, пользуется двумя гаражами: одним - на правах совместной собственности, а вторым – как член автокооператива. Есть три машиноместа в Киеве.

Не чурается Атрошенко роскоши: имеет, как и Филатов, пять мужских часов (торговых марок Breguet Marine (белое золото), Girard Perregaux Tourbillons (розовое золото), Patek Philippe (платина), Patek Philippe (розовое золото), Breguet (with tourbillon). Skeleton (эксклюзивная модель), стоимостью от 259,2 тыс. до 1 млн 200 тыс. грн). А также владеет ценной офисной мебелью из дерева и кожи. Транспорт же в семье только один и в собственности жены, зато какой - Tesla Model X Performance, 2020 года выпуска (стоимостью более 3,7 млн грн).

Фото модели авто: taketesla.com

Атрошенко имеет инвестиционные сертификаты в ООО "Добробут-финанс" стоимостью 1000 грн каждый: 159 818 шт. - сам и 38 425 шт. - вместе с женой. Передал в управление корпоративные права на 11,19% от капитала ООО "РАИЛ", 85,25%ООО "Телеорганизация НИСА", 79,6% ПП "Телерадиоагентство "ТЕРРА", 63,49% ООО "Десна-ФК-2", 50% ООО "Агро-трейдер", 50% сельскохозяйственного ООО "ИНТЕР", 50% частно-арендного сельскохозяйственного предприятия "Жадьковское", 50% "Торгового дома "Сатурн", 50% ООО "Пивничагро", 25% ООО "Сидко-Украина", 25% ООО "СЕЕДКО", 69,61% ООО "РИАЛ КО", 60% ООО "КЛИАР ЭНЕРДЖИ-ХЕРСОН".

А вот жена владеет правами 33,3% ООО "Фудхол Киев", 33,33% ООО "Фуд Сервис 2017" и 34% ООО "Вареничная Балувана Галя". Кстати, стоит заметить, что многое из имущества супруги получили в собственность именно в 2020 году. В частности, и упоминавшиеся ценные бумаги, и два жилых дома, и квартиру, и земельные участки (один в собственности, один в аренде), и оба гаража, и даже "Теслу" жены.

"Одинокий кропивницкий волк" с очками

А какие "имущественные страсти" водятся в еще меньшем, чем Чернигов, Кропивницком – кто бы мог подумать! Мэр этого города Андрей Райкович в декларации не указывает ни одного члена семьи – в отличие от многих других городских голов, которые вписывают кое-где не только жену и детей, но и родителей (даже отчимов), родных братьев-сестер или тещу. И действительно, семейное положение, жена, дети - в открытых источниках информация отсутствует. Во всех декларациях чиновника графа "информация о членах семьи субъекта декларирования" пустая.

Правда, в некоторых СМИ таки встречается мимолетное упоминание о его жене. В частности, издание Kr.depo сообщает что он "вместе со своей женой Галиной Райкович является собственником кировоградского ООО "Ар Эссет".

В настоящее время в декларации за 2020 год Райкович указал только себя, именно он и владеет тремя жилыми и одним дачным домами, 17-тью земельными участками (26 650 кв. м суммарно), плюс один водный объект имеет в аренде.

Среди движимой собственности: часы (A. Lange end Sonne Германия, стоимость неизвестна), две духовки (стоимостью 206 172 и 250 320 грн), холодильник за 306 211 грн и очки PORSCHE DESING за невероятную цену - 209 295 грн. В 2017 году веб-ресурс Dozor.kr.ua писал, что кропивницкий мэр "обновил кухню итальянским оборудованием почти за миллион". На этот раз он приобрел два духовых шкафа, холодильник и рабочую поверхность для кухонной плиты итальянской фирмы RESTART. Все бы ничего, если бы не космическая стоимость оборудования в размере более 869 тыс. грн.

В 2019 году Райкович также стал владельцем "Ленд Ровер" 2019 года выпуска за 5 781 653 грн. Вроде и не густо, одна машина – но какая. К примеру, у жены Кличко – в девять раз дешевле.

Фото модели авто: landrover.ru

Мэр Кропивницкого передал в управление корпоративные права на пять ООО и является конечным бенефициаром шести организаций (ООО, ЧП и ГО), задекларировал право собственности на целых три с половиной десятка торговых марок. Кроме зарплаты 596 387 грн по основному месту работы, получал ... соцвыплаты - 29 082 грн, пенсию - 163 382 грн, ну и совсем "немного" дивидендов на общую сумму почти 2 млн грн (если точно - 1 930 000 грн) и роялти от ООО "МИА-ЛЮКС" в более 30 млн грн. Имеет средства на счетах: 1 315 062 грн и почти 300 тыс. евро, обязательства по договорам страхования 167 910 грн, а в наличности, кроме 200 тыс. долларов и 150 тыс. евро, держит 40 млн грн. Одним словом, очень выгодный жених.