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07 апреля 2021, 13:01 119

Украинские чиновники в 2021 году задекларировали 75 млрд гривен в биткоинах

07 апреля 2021, 13:01 119
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Среди этих декларантов – 15 нардепов
Среди этих декларантов – 15 нардепов
Фото из открытых источников
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В этом году 652 украинских чиновника задекларировали 46 351 биткоин на 75 млрд грн.

Об этом сообщил вице-премьер — министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Telegram-канале, передает RegioNews.

В этом году 652 украинских чиновника задекларировали 46 351 биткоин на 75 млрд грн. Или они их нафантазировали, чтобы потом оправдать свой кэш и отбелить деньги, или прогрессивных и дальновидных инвесторов у нас больше, чем мы думали, - написал Федоров.

На сайте OpenDataBot сообщается, что больше всего криптовалюты записал в декларации депутат Днепровского городского совета Вячеслав Мишалов - 18 тысяч биткоинов (в эквиваленте это более чем 1 млрд долларов США).

Напомним, что среди этих декларантов есть 15 народных депутатов. Самое большое количество криптовалюты имеет член депутатской группы "За будущее" Анатолий Урбанский.

Как сообщалось, почти сто "слуг" существенно улучшили свое материальное состояние за 2020 год: авто, квартира или земля. Совокупно за год "слуги" приобрели 74 автомобилей.

Также стало известно, кто из нардепов имеет больше всего криптовалюты: анализ деклараций. Сбережения в криптовалюте зафиксировали 10 "слуг народа", один член ОПЗЖ, а также представители депутатских групп "Партия "За майбутне" и "Довира".

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