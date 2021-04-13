С рыбками на миллион, но без авто: в Днепре депутат задекларировал драгоценных домашних животных

Рыбок он декларирует уже в течение нескольких лет

Рыбок он декларирует уже в течение нескольких лет

Фото с Facebook-страницы Михаила Масалова

Депутат Днепропетровского облсовета от "Слуги народа", который возглавляет коммунальное предприятие, задекларировал рыбок за 976 тыс. грн.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на декларацию Михаила Маслова.

Чиновник, ставший депутатом от "Слуги народа", задекларировал драгоценных домашних животных.

Депутат областного совета от партии "Слуга народа" Михаил Масалов, длительное время являющийся генеральным директором коммунального предприятия "Днепротеплоэнерго" Днепропетровского облсовета, указал в ежегодной декларации карпов кои разных пород, стоящих 976 тыс. гривен.

Этих рыб он указывает в декларации уже в течение нескольких лет - начиная от первой поданной им декларации в 2016 году.

Как и еще одну задекларированную "изюминку" - коллекцию программ футбольных матчей стоимостью 550 тыс. гривен. Её он также декларирует от 2016 года и до сих пор.

В собственности депутата есть только 25% квартиры в Днепре площадью 29,5 квадратных метра, а его жена владеет гаражом площадью 39 квадратных метров.

Впрочем, ни депутат, ни его супруга не имеют автомобилей.

За 2020 год депутат, как директор коммунального предприятия, заработал 645 тыс. гривен, а его жена, как частный предприниматель – 1,79 млн гривен.

За годы управления коммунальным предприятием мужчина смог отложить 230 тыс гривен, 10 тыс. долларов и 43,4 тыс. евро наличности. Также он одолжил своему отцу 94 тыс. долларов.

Жена депутата держит наличными 199 тыс. долларов, 600 тыс. гривен и 68 тыс. евро.

Чиновник также является руководителем благотворительного фонда имени себя.

Как сообщалось, в НАЗК взялись проверять декларации Зеленского и Шмыгаля. Такая проверка является плановой.

Также НАЗК составило шесть протоколов на главу Сумской ОГА Хому. Протоколы направлены в суд.

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