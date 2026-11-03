РФ ударила по медучреждению в Харькове: 62 пострадавших, более 200 пациентов эвакуируют
Ночью 3 ноября российские войска нанесли удар по медицинскому учреждению в Немышлянском районе Харькова.
Об этом сообщает начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.
Удар пришелся на переход между корпусами одного из медицинских заведений города. Повреждено здание медицинского отделения, окна четырех многоэтажных домов и десять легковушек.
По последним данным, в результате атаки пострадали 62 человека. Всем оказывают необходимую медицинскую помощь.
Из медучреждения эвакуируют 226 пациентов в другие больницы.
На месте работают экстренные службы, продолжается ликвидация последствий удара.
Напомним, 2 ноября кафиры ударили по Сумской области. В результате атаки загорелся дом и погиб человек.
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