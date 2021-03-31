Заместитель Тупицкого Головатый задекларировал храм и 3 миллиона зарплаты

Временный глава Конституционного суда обнародовал декларацию за 2020 год

Временный глава Конституционного суда обнародовал декларацию за 2020 год

Фото: из открытых источников

Судья Конституционного суда Украины Сергей Головатый в своей декларации о доходах за прошлый год указал храм в Черкасской области.

Об этом сообщается на сайте НАПК, передает RegioNews.

Храм Украинской Православной Церкви Киевского патриархата расположен в поселке Вильшана Черкасской области, его площадь составляет 201 кв. м.

Также в собственности Головатого в этом населенном пункте есть земельный участок площадью 1500 кв. м.

Кроме того, судья Конституционного суда имеет в собственности жилой дом площадью 464 кв. м. и четыре земельных участка в селе Оленевка Фастовского района Киевской области.

В декларации он указал две квартиры в Киеве площадью 142 и 96 кв м и 50% собственности на жилой дом в Смеле Черкасской области.

За прошлый год Сергей Головатый получил 3 млн 74 тыс. зарплаты. Наличными он хранит 25 тысяч гривен, 15 тысяч евро и 10 тысяч долларов. На банковских счетах у него есть 700 тысяч гривен, 9 тысяч евро и 735 тысяч долларов.

Кроме того, Головатый владеет корпоративными правами на Библиотеку правовой литературы.

Напомним, Тупицкий задекларировал более 3,7 миллиона зарплаты и недвижимость в Крыму.