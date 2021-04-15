Лишение свободы за ложь в декларациях: Рада приняла закон в первом чтении

Чиновников смогут лишать свободы за существенную ложь в декларации о доходах

Чиновников смогут лишать свободы за существенную ложь в декларации о доходах

Фото: из открытых источников

Верховная Рада во время внеочередного пленарного заседания приняла в первом чтении законопроект президента Владимира Зеленского №4651, предусматривающий усиление ответственности за ложь в декларациях чиновников.

Об этом стало известно из трансляции заседания Рады, передает RegioNews.

Проект закона в первом чтении поддержали 283 народных депутатов. Он был зарегистрирован в парламенте 27 января 2021 года.

Закон предлагает увеличить размер штрафов в среднем на 8500-17000 грн, а также применять наказание в виде лишения свободы сроком до 2-х лет, если задекларированные сведения отличаются от достоверных, и за умышленное непредоставление декларации топ-чиновниками.

Напомним, 30 декабря в Украине вернули ответственность за ложь в декларациях, закон вступил в силу.