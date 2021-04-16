Сто дней Старуха: как глава Запорожской ОГА стал местным Голобородько

Сколько стоит должность запорожского руководителя, с кем надо договариваться и кому "заносить", а также о том, как днепровские бандиты влияют на местных политиков – об этом по случаю первого "юбилея" на должности главы Запорожской ОГА Александр Старух эксклюзивно рассказал RegioNews

Сколько стоит должность запорожского руководителя, с кем надо договариваться и кому "заносить", а также о том, как днепровские бандиты влияют на местных политиков – об этом по случаю первого "юбилея" на должности главы Запорожской ОГА Александр Старух эксклюзивно рассказал RegioNews

Вечерний телефонный разговор с руководителем запорожского региона Александром Старухом у нас "клеится" не сразу. Глава ОГА несколько раз прерывает беседу, ссылаясь то на завершение рабочего дня, то на занятость в связи с подготовкой к приезду министра, то намекает на заказ статьи по поводу ста дней его "правления" со стороны политических оппонентов.

Но все же Александр Васильевич находит силы и желание и уделяет нам время. Некоторые вопросы ему откровенно не нравятся, отдельные – раздражают. И он даже позволяет себе применить "крепкое" словцо. Кое-что – игнорирует и все переводит на шутку.

Во время разговора становится очевидным: после десятилетнего перерыва Старух, который 12 лет назад впервые возглавил Запорожскую область (в то время он был самым молодым главой ОГА в истории региона), повзрослел, стал более дерзким и может позволить себе говорить очень откровенные вещи...

Чьих будете, господин губернатор?

После прошлогодних местных выборов в Запорожском облсовете начались настоящие бои за должность главы и интриги относительно так называемой коалиции. Стать областным спикером очень стремился ключевой местный представитель партии "Слуга народа" Виталий Боговин. Согласно официальной версии, именно из-за запланированного перехода на работу в облсовет он оставил должность главы Запорожской ОГА. И как только президент согласовал увольнение Боговина, Запорожье замерло в ожидании: кто будет следующим?

Главную должность региона кому только не прочили: и местным политикам, и "варягам" из соседней Днепропетровской области, и даже столичным бизнесменам. И тут, словно гром среди ясного неба, появляется новость: Кабмин на должность главы ОГА согласовал 47-летнего Александра Старуха, бывшего руководителя областной ячейки партии "Батьківщина".

Следует отметить, что на следующий день после согласования Старуха состоялась решающая сессия облсовета, во время которой была сформирована окончательная коалиция, в которую вошли "Слуга народа", "Батьківщина", "За майбутнє", "Оппозиційний блок" и политическая партия мэра Запорожья Владимира Буряка "Єднання". Кроме того, депутаты смогли-таки выбрать главу облсовета – представительницу "Слуги народа" Елену Жук.

Политические эксперты напрямую связали эти два события. Мол, переговоры в облсовете завершены, а победу в тех боях получила фигура, которая пролоббировала назначение господина Старуха. Таким образом, негласный "смотрящий" получил "контрольный пакет" власти в виде областной коалиции и подконтрольного главы ОГА.

Этим самым "смотрящим" называют местного бизнесмена и руководителя запорожской организации партии "За майбутнє" Геннадия Фукса, который знаком со Старухом уже очень давно. Когда тот впервые занял должность главы Запорожской ОГА, Фукс был его заместителем. Кроме того, оба входили в состав партии "Батьківщина". Правда, Геннадий Фукс продержался там недолго и перешел в ряды Партии регионов. А Александр Старух держался до последнего и вышел из состава политсилы Юлии Тимошенко относительно недавно.

Говорят, что Фукс лоббировал назначение своего давнего приятеля Старуха через партийного босса, нардепа Игоря Палицу. Сам же Александр Васильевич довольно нервно реагирует на вопросы относительно этого: "Что значит: мое назначение лоббировал Фукс? Глав областных администраций назначает исключительно президент Украины. Хватит собирать и распространять различные сплетни".

"Говорят, что в последнее время на запорожский политикум очень влияют определенные бизнесмены из соседнего Днепра, которые, так сказать, имеют связи с криминалитетом, в том числе и с запорожским. Именно с этими людьми и утверждают вопросы о важных назначениях?" – спрашиваем у главы ОГА. Он сердится, говорит, что все это – бред, и советует не читать местных телеграм-каналов, которые распространяют эту информацию.

А уже на следующем вопросе меняет тон и искренне смеется. Когда-то источники RegioNews рассказывали, что для того, чтобы получить главный пост региона, надо кое-кому в Киеве занести чемодан с деньгами – от 100 до 500 тысяч долларов США, в зависимости от кандидата на должность и его целей и задач.

"Ну, это полный бред", - смеется Старух – "Я никому ничего не заносил. Откуда у меня такие деньги?"

Действительно, если верить официальной декларации господина Старуха, у него не то, чтобы долларов, а вообще денег не было. В течение последнего года он нигде не работал, доходов не получал. Из недвижимости - лишь квартира в столице и земельный участок в Киевской области. У него нет даже собственной машины.

Кстати, служебным автомобилем Александр Васильевич пользуется исключительно для решения рабочих вопросов – на работу ходит пешком. "Да, я прямо как Голобородько", - смеется он. И действительно, Старух живет недалеко от облгосадминистрации, поэтому после рабочего дня прогуливается по городским улицам пешком (так он делал и во время своей первой каденции).

Старые привычки к проблемам не приведут

Кроме привычки ходить пешком, с прошлой каденции Александр Старух пока сохраняет еще одну традицию: не "вляпываться" в громкие политические или коррупционные скандалы. Он может "зацепить" кого-то из своих коллег, но очень корректно и деликатно. К примеру: в предвкушении политического кризиса мэр Запорожья Буряк отменил запланированное проведение сессии городского совета (поговаривают, что депутаты планировали едва не объявлять импичмент мэру). По официальной версии, из-за коронавируса. В свою очередь господин Старух призвал городских голов региона проводить плановые сессионные заседания и не саботировать работу. И хотя открыто он не назвал фамилию Буряка, очевидно, в чей огород был камень.

Или же другой пример: когда в помещение Запорожского горсовета не пускали журналистов под предлогом того же COVID-19, глава ОГА открыто встречается и общается с представителями СМИ, демонстрируя якобы открытость власти. Впрочем, удастся ли главе области сохранить реноме честного и независимого управленца – большой вопрос. Если допустить, что его настоящим "куратором" действительно является господин Фукс, Александр Васильевич рискует уже совсем скоро стать фигурантом многих коррупционных скандалов. Политические эксперты поговаривают, что у Фукса и его окружения очень много коммерческих интересов в земельных и бюджетных вопросах: здесь и тендеры, и ремонт дорог и объектов, и разнообразные закупки медицинского оборудования для региональных больниц, и масса всего другого. Именно с целью залезть "мохнатой рукой" в бюджетный карман региона на ключевые должности якобы назначаются "специально обученные" люди из окружения того же господина Фукса.

Казалось бы, глава ОГА может громко садануть рукой по столу и прекратить беспрецедентный дерибан государственных средств и имущества. Но... Тут возникает вопрос: хватит ли у него политической воли и позволят ли это сделать определенные обязательства, которые берет на себя каждый из кандидатов на должность руководителя любой области. Поэтому, останется ли Старух местным Голобородько, покажет время.