Сто днів Старуха: як голова Запорізької ОДА став місцевим Голобородьком

Скільки вартує посада запорізького очільника, з ким треба домовлятись і кому "заносити", а також про те, як дніпровські бандити впливають на місцевих політиків – про це з нагоди першого "ювілею" на посаді голова Запорізької ОДА Олександр Старух ексклюзивно розказав RegioNews

Скільки вартує посада запорізького очільника, з ким треба домовлятись і кому "заносити", а також про те, як дніпровські бандити впливають на місцевих політиків – про це з нагоди першого "ювілею" на посаді голова Запорізької ОДА Олександр Старух ексклюзивно розказав RegioNews

Вечірня телефонна розмова з керівником запорізького регіону Олександром Старухом у нас "клеїться" не відразу. Пан голова кілька разів перериває бесіду, посилаючись то на завершення робочого дня, то на зайнятість у зв’язку з підготовкою до приїзду міністра, то натякає на замовлення статті з приводу ста днів його "правління" з боку політичних опонентів.

Але все ж Олександр Васильович знаходить сили та бажання і приділяє нам час. Деякі питання йому відверто не подобаються, окремі – дратують. І він навіть дозволяє собі вжити "міцненьке" слово. Дещо – ігнорує і все переводить на жарт.

Під час розмови стає очевидним: після десятирічної перерви Старух, який 12 років тому вперше очолив Запорізьку область (на той час він був самим молодим головою ОДА в історії регіону), подорослішав, став більш зухвалим і може дозволити собі говорити дуже відверті речі...

Чиїх будете, пане губернаторе?

Після минулорічних місцевих виборів в Запорізькій облраді почались справжні бої за посаду голови та інтриги стосовно так званої коаліції. Стати обласним спікером дуже прагнув чільний місцевий представник партії "Слуга народу" Віталій Боговін. Згідно офіційної версії, саме через запланований перехід на роботу до облради він полишив посаду голови Запорізької ОДА. І як тільки президент погодив звільнення Боговіна, Запоріжжя завмерло в очікуванні: хто буде наступним?

Головну посаду регіону кому тільки не пророкували: і місцевим політикам, і "варягам" з сусідньої Дніпропетровщини, і навіть столичним бізнесменам. Аж тут, мов грім серед ясного неба, з’являється новина: Кабмін на посаду голови ОДА погодив 47-річного Олександра Старуха, колишнього керівника обласного осередку партії "Батьківщина".

Слід зазначити, що наступного дня після погодження Старуха відбулась вирішальна сесія облради, під час якої була сформована остаточна коаліція, до якої увійшли "Слуга народу", "Батьківщина", "За майбутнє", "Опозиційний блок" та політична партія мера Запоріжжя Володимира Буряка "Єднання". Окрім того, депутати змогли-таки обрати голову облради – представницю "Слуги народу" Олену Жук.

Політичні експерти напряму пов’язали ці дві події. Мовляв, перемовини в облраді завершені, а перемогу в тих боях отримала фігура, яка пролобіювала призначення пана Старуха. Таким чином, негласний "смотрящий" отримав "контрольний пакет" у владі у вигляді обласної коаліції та підконтрольного голови ОДА.

Цим самим "смотрящим" називають місцевого бізнесмена та керівника запорізької організації партії "За майбутнє" Геннадія Фукса, який знайомий зі Старухом вже дуже давно. Коли той вперше обійняв посаду голови Запорізької ОДА, Фукс був його заступником. Окрім того обидва входили до складу партії "Батьківщина". Щоправда, Геннадій Фукс протримався там недовго і свого часу перейшов до лав Партії регіонів. А Олександр Старух тримався до останнього і вийшов зі складу політсили Юлії Тимошенко відносно недавно.

Подейкують, що Фукс лобіював призначення свого давнього приятеля Старуха через партійного боса, нардепа Ігоря Палицю. Сам же Олександр Васильович досить нервово реагує на питання стосовно цього: "Що значить: моє призначення лобіював Фукс? Голів обласних адміністрацій призначає виключно президент України. Досить збирати та поширювати різні плітки".

"Кажуть, що останнім часом на запорізький політикум дуже впливають певні бізнесмени з сусіднього Дніпра, які, так би мовити, мають зв’язки з криміналітетом, в тому числі й із запорізьким. Саме з цими людьми і погоджуються питання про важливі призначення?" – питаємо в очільника ОДА. Він сердиться, каже, що все це – маячня, і радить не читати місцевих телеграм-каналів, які поширюють цю інформацію.

А вже на наступному питанні змінює тон та щиро сміється. Колись джерела RegioNews розповідали, що аби отримати головну посаду регіону, треба декому у Києві занести валізу з грошима – від 100 до 500 тисяч доларів США, в залежності від кандидата на посаду та його цілей і задач.

"Ну, це повна маячня", - сміється Старух – "Я нікому нічого не заносив. Звідки в мене такі гроші?"

Дійсно, якщо вірити офіційній декларації пана Старуха, в його не те, щоб доларів, а взагалі грошей не було. Протягом останнього року він ніде не працював, доходів не отримував. З нерухомості - лише квартира в столиці та земельна ділянка в Київській області. В нього немає навіть власної автівки.

До речі, службовим автомобілем Олександр Васильович користується виключно для вирішення робочих питань – на роботу ходить пішки. "Так, я прямо як Голобородько", - сміється він. І справді, Старух живе недалеко від облдержадміністрації, тому після робочого дня прогулюється по міським вулицям пішки (так він робив і під час своєї першої каденції).

Старі звички до проблем не призведуть

Окрім звички ходити пішки, з минулої каденції Олександр Старух поки що зберігає ще одну традицію: не "вляпуватись" у гучні політичні або ж корупційні скандали. Він може "зачепити" когось зі своїх колег, але дуже коректно та делікатно. До прикладу: в передчутті політичної кризи міський голова Запоріжжя Буряк скасував заплановане проведення сесії міської ради (поговорюють, що депутати планували ледь не оголошувати меру імпічмент). За офіційною версією, через коронавірус. Своєю чергою пан Старух закликав міських голів регіону проводити планові сесійні засідання і не саботувати роботу. І хоча відкрито він не назвав прізвище Буряка, очевидно в чий город був той камінь.

Або ж інший приклад: коли в приміщення Запорізької міськради не пускали журналістів під приводом того ж COVID-19, голова ОДА відкрито зустрічається та спілкується з представниками ЗМІ, демонструючи нібито відкритість влади. Втім, чи вдасться голові області зберегти реноме чесного і незалежного управлінця – велике питання. Якщо допустити, що його справжнім "куратором" дійсно є пан Фукс, то Олександр Васильович ризикує вже зовсім скоро стати фігурантом багатьох корупційних скандалів. Політичні експерти поговорюють, що у Фукса та його оточення дуже багато комерційних інтересів в земельних та бюджетних питаннях: тут і тендери, і ремонти доріг та об’єктів, і різноманітні закупівлі медичного обладнання для регіональних лікарень, і купа всього іншого. Саме з метою залізти "волохатою рукою" в бюджетний карман регіону на ключові посади нібито призначаються "спеціально навчені" люди з оточення того ж пана Фукса.

Здавалося б, голова ОДА може гучно гупнути рукою по столу і припинити безпрецедентний дерибан державних коштів та майна. Але… Тут виникає питання: чи вистачить йому політичної волі та чи дозволять це зробити певні зобов’язання, які беруть на себе кожен з кандидатів на посаду керівника будь-якої області. Тож, чи залишиться Старух місцевим Голобородьком, покаже час.