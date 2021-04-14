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14 апреля 2021, 20:57 4

В COVID-больницах Запорожья критически не хватает койко-мест - ОГА

14 апреля 2021, 20:57 4
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Фото: из открытых источников
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В больницах "красного" Запорожья средняя загруженность городских COVID-больниц превышает 70 процентов, заполненность еще двух заведений составляет 90%.

Об этом сообщается на сайте Запорожской областной государственной администрации, передает RegioNews.

Там отмечают, что в Мелитополе заполнены лишь 28% больничных мест, поэтому город предложил Запорожью принять больных в случае необходимости.

У нас сегодня есть свободные места, а также необходимый кадровый и технический потенциал, чтобы в трудные времена принимать больных с других общин, в том числе можем поддержать коллег из областного центра, которые оказались в чрезвычайно сложной ситуации", - заявил руководитель отдела охраны здоровья мэрии Мелитополя Сергей Селевич.

Напомним, 9 апреля в Запорожской области начали действовать ограничения "красной" зоны карантина.

Также сообщалось, что власти Запорожья решили ограничить работу общественного транспорта.

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