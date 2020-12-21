Бардак в облсовете: Запорожье может пойти на досрочные выборы из-за политического кризиса

В Запорожском областном совете два политические клана не могут поделить кресла и уже создали полный коллапс: с обвинениями в захвате власти, самопровозглашенными руководителями местного представительного органа и сенсационным расколом в «Слуге народа»

В Запорожском областном совете два политические клана не могут поделить кресла и уже создали полный коллапс: с обвинениями в захвате власти, самопровозглашенными руководителями местного представительного органа и сенсационным расколом в «Слуге народа»

В Запорожском облсовете не возникло ожидаемой коалиции вокруг ОПЗЖ, которую должны были бы поддержать партия городского главы Запорожья Владимира Буряка "Еднання" и похожий по политическим предпочтениям "Оппозиционный блок". В последний момент все всех "кинули", нарушили достигнутые ранее договоренности и создали в регионе настоящий коллапс – прифронтовая Запорожская область остается без бюджета на следующий год, практически не сформировано большинство ни в Запорожском областном, ни в городском советах. По сути, ни в областном центре, ни в самой области нет фактического руководства.

Более того, в облсовете возникли два равноценных лагеря, которые уже обвинили друг друга в попытках захвата государственной власти и намерениях создать "Запорожскую народную республику". Учитывая тот факт, что ни одна из сторон не планирует идти на уступки оппонентам, можно спрогнозировать, что Запорожье входит в затяжной и изнурительный политический кризис.

Договоренности есть? Договоренностей нет!

Как уже сообщал ранее RegioNews, по результатам местных выборов, которые состоялись 25 октября, в Запорожский областной совет попали 7 политических партий: "Оппозиционная платформа - "За жизнь" (23 депутатских мандата из 84-х возможных), "Слуга народа" (19), "Европейская солидарность" (10), партия Владимира Буряка "Еднання" (9), "Оппозиционный блок" (8), "За майбутне" (8) и "Батькивщина" (7 мест).

Еще задолго до выборов политические эксперты были уверены – в облсовете во время первой же сессии будет сформировано большинство, в которое войдут депутаты от ОПЖЗ, "Опоблока", "Еднання" и, возможно, "За майбутне". Кроме того, "тайную поддержку" такая коалиция имела бы от "ЕС". Официально и публично эта политическая сила не создавала бы союз с пророссийскими ОПЗЖ или "Опоблоком", однако по ключевым вопросам запорожские "порошенковцы" голосовали б в унисон с большинством. Но уже на первом пленарном облсоветовском заседании стало понятно, что что-то пошло не так.

Во-первых, неожиданно для всех, вместо двух кандидатов на должность главы облсовета было зарегистрировано четверо: от ОПЗЖ, "СН", "Еднання" и "Евросолидарности". То, что партия мэра "Еднання" выдвинула свою кандидатуру, напрямую показало то, что сам Буряк не поддержит в борьбе за главную облсоветовскую должность нардепа от ОПЗЖ Владимира Кальцева, который является фактически партийным "смотрящим" в Запорожской области. Это стало неожиданностью для многих, потому что накануне выборов партия Медведчука-Левочкина публично заявила, что не будет выдвигать свою кандидатуру на пост городского головы Запорожья и поддерживает кандидатуру именно Буряка, которому, наконец, удалось избраться на второй срок.

По слухам, мэр в ответ должен был создать коалицию с ОПЗЖ и в городском, и в областном советах. Однако, как видим, произошло не так, как планировалось, поэтому, судя по всему, Буряк просто "кинул" своего политического партнера Кальцева. Какие он имел на это причины? Есть несколько версий, начиная с того, что он имел неприятную беседу в Офисе президента, где ему дали четко понять, что не следует создавать коалицию с Кальцевым. До разговоров о якобы десятках томов уголовных дел в отношении мэра и его команды, которые пока что тихонечко лежат себе в сейфах нужных кабинетов.

"Я – легитимный!"

Возвращаясь к первой сессии облсовета нового созыва, то она продолжалась более 12 часов, положила начало политическому кризису и имеет все шансы войти в историю Запорожского края как самая большая демонстрация наглого нарушения действующего законодательства со стороны всех "участников процесса". Во время первого своего собрания депутаты должны были решить, кто именно их возглавит. Как уже говорилось, сначала было четыре претендента на должность председателя облсовета, однако уже ближе к вечеру "ЕС" и ОПЗЖ отозвали своих кандидатов и вообще отказались принимать участие в голосовании. Оппоненты этих политических сил не растерялись и решили все же провести голосование. Вот тут и начался настоящий цирк.

Во-первых, на то время у "Слуги народа", "Опоблока", "Еднання" и "Батькивщины" не нашлось достаточного количества мандатов для результативного голосования. Поэтому в зал народных избранников стали свозить - кого-то забирали из больницы, кого-то "выдергивали" из самоизоляции. В конце концов, удалось собрать необходимые 43 "штыка", которых достаточно для избрания областного спикера.

Затем началась сама процедура голосования. Невозможно поверить в то, что это происходит в 2020 году, однако аппарат облсовета "переплюнул" даже отъявленные нарушения времен Януковича и Партии регионов. Для примера: во время голосования за одного из двух кандидатов на должность главы облсовета (один из них - местный руководитель "Слуги народа" и уже экс-глава Запорожской области Виталий Боговин, второй - представитель "Еднання" Геннадий Шевченко) депутаты ставили в бюллетенях не галочки или крестики напротив фамилии, а... порядковый номер.

По словам руководителя фракции "ЕС" в облсовете Игоря Артюшенко, накануне каждому из депутатов, который принимал участие в голосовании, присваивался специальный порядковый номер. Именно его они и должны были вписать в бюллетень. Таким образом, по словам Артюшенко, команда Боговина пыталась проконтролировать, кто и как голосует, что является прямым нарушением закона и лишением депутатов права на тайное голосование.

Эпопея продолжилась через несколько дней, когда народные избранники должны бы собраться на продолжение сессии. Впрочем, не было официального кворума – многие просто не регистрировались, хотя и присутствовали в зале. После того, как председательствующий сообщил о следующей дате заседания, половину депутатов, которые входят в так называемый "пул Боговина", пригласили якобы на совещание в ОГА.

"Когда депутаты собрались якобы на совещание, дверь 300-го зала заблокировали люди спортивного телосложения в камуфляже, без каких-либо опознавательных знаков относительно принадлежности к каким-то формированиям или подразделениям полиции", - рассказал впоследствии теперь уже бывший лидер фракции "Слуги народа" в облсовете Сергии Селевич. По его словам, на депутатов оказывалось давление, они не могли выйти из зала, а настоящей целью собрания было избрание главы облсовета. В конце концов, 43 депутата, в числе которых был и на тот момент действующий глава ОГА Виталий Боговин, якобы единогласно проголосовали и избрали нового спикера, а именно Боговина, который в тот же день поздравил сам себя в соцсети и провозгласил, что он - легитимный.

Одна голова – хорошо, а две – уже криминал

Однако с легитимностью господина Боговина не согласились не только его оппоненты, но и однопартийцы. Уже после так называемого избрания нового главы облсовета четыре депутата от "Слуги народа", в числе которых - глава фракции Селевич, заявили о выходе из фракции и ошарашили всех: они публично заявили о давлении на них, угрозах и нарушении действующего законодательства при голосовании. Они также обратились с соответствующими заявлениями в полицию.

Тем временем представители ОПЗЖ и "ЕС" пошли той же тропой. Однако кроме заявлений в полиции и СБУ о нарушении своих депутатских прав они заявили, что Боговин – совсем не легитимный, а все его действия – это попытки захвата государственной власти. Даже вспомнили события 2014 года в ныне оккупированных городах ОРДЛО и провели параллели. Мол, там тоже все начиналось с таких перформансов. Но заверили: "ЗНР" не пройдет!

Эти же лозунги уже на следующий день начал декларировать и сам Боговин. После того, как 44 депутата на альтернативном собрании избрали альтернативного председателя областного совета, депутата от "Слуги народа", который накануне вышел из фракции, Виталия Толочека. Эти народные избранники признали недействительным голосование за Боговина и отказались принимать депутатские удостоверения, подписанные им. Сам же Боговин не замедлил с заявлением. Как и его оппоненты, "легитимный" уверен, что Толочек избран незаконно. Сообщил также, что тоже обратился к правоохранителям. И опять таки: "ЗНР" не пройдет!

Пока же правоохранители хватаются за головы и решают, кто же больше захватывал власть и кто из всего незаконного сотворил больше "незаконностей", и обозреватели, и непосредственные участники событий не радуют оптимистическими прогнозами. "Дело в том, что ни один из лагерей не готов идти на уступки (подразумевая Владимира Кальцева и Виталия Боговина – авт.). И поэтому этот кризис надолго. Сейчас начнутся суды, которые тоже будут тянуться месяцами. Так же есть два варианта развития событий: или кого-то из них "выжмут" из процесса силовики, или же – через полгода внеочередные выборы", - говорит источник RegioNews.

По его словам, в любом случае конфликт только входит в свою активную стадию, а когда и чем он закончится – можно только догадываться. Не исключено, что в будущем сессии будут сопровождаться силовыми противостояниями, в том числе и с задействованием "титушок", организацией майданов и тому подобное. Тем временем к исполнению своих обязанностей уже приступил новый глава ОГА Александр Старух, который сначала просто выступал кадровой заменой Боговину, но теперь его первым заданием, похоже, должен стать именно быстрый поиск выхода из облсоветовского коллапса, одним из "соавторов" которого является его предшественник. Между прочим, при президентстве Виктора Ющенко Старух уже занимал эту же должность, то есть, по крайней мере, с общей матчастью хорошо знаком.