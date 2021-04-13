В Запорожье из-за критической COVID-ситуации могут остановить транспорт

Это произойдет, если введенные в Запорожье карантинные ограничения не дадут результатов

Это произойдет, если введенные в Запорожье карантинные ограничения не дадут результатов

Фото из открытых источников

В Запорожской области решается вопрос ограничения межобластного сообщения. Более того, могут полностью остановить общественный транспорт.

Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Александр Старух, пишет RegioNews со ссылкой на "061".

По его словам, если введенные в Запорожье карантинные ограничения не дадут результатов, то региональная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС потребует введения еще более жестких ограничений.

"Решается вопрос ограничения межобластного сообщения, но если ситуация будет ухудшаться, то все остановится", - сказал Старух.

Напомним, ранее власти Запорожья заявили, что общественный транспорт в городе будет работать только с 06:00 до 09:30 и с 16:00 до 20:00 исключительно по количеству мест для сидения.