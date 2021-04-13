В Запорожье из-за критической COVID-ситуации могут остановить транспорт
Это произойдет, если введенные в Запорожье карантинные ограничения не дадут результатов
Это произойдет, если введенные в Запорожье карантинные ограничения не дадут результатов
В Запорожской области решается вопрос ограничения межобластного сообщения. Более того, могут полностью остановить общественный транспорт.
Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Александр Старух, пишет RegioNews со ссылкой на "061".
По его словам, если введенные в Запорожье карантинные ограничения не дадут результатов, то региональная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС потребует введения еще более жестких ограничений.
"Решается вопрос ограничения межобластного сообщения, но если ситуация будет ухудшаться, то все остановится", - сказал Старух.
Напомним, ранее власти Запорожья заявили, что общественный транспорт в городе будет работать только с 06:00 до 09:30 и с 16:00 до 20:00 исключительно по количеству мест для сидения.
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
Украинские миллиардеры: как изменились их доходы за последний кризисный год
Миражи для Харькова. Зачем Терехов пригнал в город турецкие автобусы