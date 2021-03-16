Туризм и сексизм. Чем запомнился глава Николаевской ОГА Ким за первые сто дней работы

После двух откровенных «варягов» - ставленника Порошенко Савченко и подданного Зеленского Стадника - Ким является местным, и это играет ему на руку

После двух откровенных «варягов» - ставленника Порошенко Савченко и подданного Зеленского Стадника - Ким является местным, и это играет ему на руку

RegioNews решил проанализировать старт работы нового главы Николаевщины, за которым пока что не тянется такого негативного шлейфа, как за его предшественниками.

Восхождение нового игрока

Виталий Ким родился в Николаеве, здесь окончил школу и местный судостроительный университет. В юности ушел в бизнес, работал в сферах аудита, инвестиций, ресторанного бизнеса, IТ и строительства. Некоторое время был управляющим известного в городе развлекательного комплекса Ushuaja.

Заметным игроком в местной политике стал лишь во время последних президентских, парламентских, а позже и местных выборов. Работал волонтером в штабе партии "Слуга народа". После победы Владимира Зеленского на выборах многие считали, что Ким будет баллотироваться в народные депутаты, однако этого не случилось. Но уже на местных выборах-2020 он возглавлял избирательный штаб "СН", а также шел в списках в Николаевский городской совет. И прошел.

Интересно, что стать председателем ОГА он мог еще в самом начале президентского пути Зеленского, ведь во время своего первого визита в область президент попросил у местных, чтобы ему составили список качественных местных менеджеров, которые бы могли возглавить область. Именно тогда группа бизнесменов "МрійДій" предлагала на пост Кима. Однако его кандидатуру, как известно, не поддержали, и на Николаевщину отправили никому не известного тогда Александра Стадника, который на посту так ничего и не сделал.

Официально возглавил Николаевскую область Ким 25 ноября 2020-го. И хотя тогда уже было известно, что он прошел и в горсовет, отказываться от депутатского мандата не стал, заявив, что на двух должностях лучше разберется в проблематике как города, так и области. Позже в интервью местному изданию Ким признавался, что его кандидатуру на должность председателя ОГА активно поддерживал глава фракции "СН" в Верховной Раде и руководитель областной партячейки Давид Арахамия.

Первые шаги, команда

Логично, что первым шагом для Кима стало формирование собственной команды, и на это ушло определенное время, ведь официально представил всех своих заместителей он лишь 1 февраля 2021-го. И там оказалось несколько интересных персонажей. К примеру, заместитель по социальному и гуманитарному развитию Александр Трайтли успел застать и Савченко, и Стадника, чудесным образом оставшись на должности. Другой интересный случай – Николай Маринов (этот заместитель Кима отвечает за финансы, экономическое развитие, децентрализацию и туризм). До оккупации Крыма он работал первым заместителем министра туризма АРК. Ну и еще он совершенно случайно оказался кумом Виталия Кима.

Третьим, о ком стоит упомянуть, является Юрий Гранатуров – один из старожилов николаевской политики. На местных выборах возглавлял областную организацию партии "За майбутнє", баллотировался в мэры и в городской совет, но везде проиграл, оставшись за бортом политических процессов. Но не надолго, ведь сейчас Гранатуров - заместитель главы ОГА по вопросам культуры, национальностей и религий.

После представления всех заместителей, Ким заявил, что у каждого из них есть полгода, чтобы показать результат. В противном случае – увольнение. Сам руководитель региона выделил для себя и команды следующие главные задачи: "Что касается меня, то я для себя выделил несколько направлений, которые будут для меня показательны. Во-первых, это прирост рабочих мест и, соответственно, прирост налогов в бюджеты всех уровней. Во-вторых, создание новых предприятий, в том числе в ОТГ и районах".

С другой стороны, несколько чиновников с приходом Кима уже потеряли свои места. Первый - это начальник областного управления капитального строительства Илья Лукин. Именно при нем несколько важных объектов превратились в долгострои, которые годами выкачивают деньги из областного бюджета. Как пример - радиологическое отделение областного онкодиспансера, капитальный ремонт которого обойдется области более чем в 100 миллионов гривен.

Туризм, туризм, туризм

Если же говорить о первых важных направлениях деятельности нового руководителя, то видно, что Ким настроен развивать прежде всего туризм. И это необычно, ведь предшественники больше говорили о типичных для региона сельском хозяйстве и уже подзабытом в городе кораблестроении. Сейчас область заключила многомиллионные тендеры на ремонт дорог, ведущих к морю. Более того, в 2021 году ОГА объявила тендер на 1 млрд 100 млн грн для строительства так называемой "Николаевской Ривьеры". Это проект дороги, который соединит все курорты области вдоль побережья Черного моря: Очаков, Коблево и тому подобное.

Туристической изюминкой Николаева хотят сделать музей-корабль, известный в народе как крейсер "Украина". Это построенный на 97% ракетный крейсер, котрый официально так и не был введен в эксплуатацию. Он стоит в акватории судостроительного завода с 1990 года, когда был спущен на воду, и каждый год лишь на его содержание тратят миллионы гривен. Уже долго ходят разговоры о демилитаризации корабля с последующей резкой на металлолом. И в начале марта Ким объявил о подписании меморандума с "Укроборонпромом". Если верить меморандуму, крейсер отдадут городу, чтобы в будущем сделать из него плавучий музей. Кто будет это финансировать, пока неизвестно, но идея однозначно найдет поддержку у горожан.

И на этом глава ОГА, кажется, останавливаться не собирается. Недавно стало известно, что в центре Николаева планируют построить 72-метровую стелу с флагом Украины и обустройством сквера. Что-то вроде того, что возвели недавно в Киеве. По задумке, огромный флаг будет видно с любой точки города, а также с двух мостов, через которые в город въезжают гости со стороны Киева и Одессы. Хорошая идея, которая будет стоить 14 миллионов гривен, и область хочет выделить на нее в этом году 5 миллионов. Такую же сумму просят и у городского бюджета, но тут возникает проблема – у города нет денег на проект. Карантинный год и так не позволил достаточно наполнить городской бюджет, поэтому сейчас на сессии ссорятся за каждую копейку.

Сексистский скандал

Если же говорить о поступках Кима со знаком "минус", то здесь можно вспомнить его недавние высказывания о "самых красивых девушках в Украине". Выступая на форуме "Украина 30", он показал презентацию, на которой можно было увидеть довольно обнаженную девушку. Более того, позже он позволил себе высказывания, что именно на Николаевщине - самые красивые девушки, поэтому это нужно использовать.

"Мы предлагаем, чтобы вы инвестировали в дополнительные объекты, любые. Мы обеспечим полностью. Вообще, у нас самые красивые девушки во всей Украине. Это я буду отстаивать. [...] Это не обсуждается. У нас самые красивые девушки. Поэтому мы приглашаем всех для инвестирования в такие места, например, как гостиницы, сувенирные магазинчики, заведения общественного питания, что угодно", - заявил Ким. Возможно, глава ОГА несколько неправильно выразился, но многие расценили такие слова как сексистские, ведь он вроде бы представляет местных женщин как товар. Но очень быстро скандал утих, и сейчас эта тема больше не обсуждается.

Ну и еще откровенно подмочил репутацию Кима один из его подчиненных Игорь Бурда, который ночью в прошлую пятницу убегал от патрульных на своем внедорожнике. Полицейским все-таки удалось его поймать, однако проходить проверку на наличие алкоголя в крови Бурда отказался. Также на месте задержания чиновник якобы предлагал правоохранителям "решить" проблему. Уже на следующее утро Ким у себя на странице в Facebook прокомментировал поведение подчиненного, требуя от того написать заявление об увольнении. К слову, ранее появлялась информация, что именно Бурда должен был заменить уволенного Лукина на посту начальника управления капитального строительства.

Обобщая, можно сказать, что пока в работе Кима наблюдается больше положительного, чем отрицательного. Так, ничем конкретным похвастаться он еще не может, однако за такой короткий промежуток времени сделать хоть что-то было бы, скорее, невозможно. На сессиях горсовета и облсовета Ким ведет себя достаточно уверенно, и, когда надо, может и накричать на некоторых депутатов, чтобы показать, кто есть кто. Но, несмотря на это, с ним пока больше хотят дружить, чем враждовать.