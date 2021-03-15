У Терехова попытались оправдаться за массовые мероприятия и нарушение карантина на Масленицу

В горсовете Харькова заявляют, что "люди все равно бы собрались"

В горсовете Харькова заявляют, что "люди все равно бы собрались"

Фото: redpost.com.ua

В городском совете Харькова отреагировали на скандал вокруг массового празднования Масленицы во время пандемии с участием большого количества людей. Тогда СМИ и общественность раскритиковали секретаря городского совета и исполняющего обязанности мэра города Игоря Терехова, который выступал в толпе местных жителей без средств индивидуальной защиты.

Об этом "Суспільному" сообщила заместитель городского головы Светлана Горбунова-Рубан, передает RegioNews.

Она попыталась ответить на вопрос журналистов, почему в городе не ограничили празднования, учитывая рост заболеваемости коронавирусом, и заявила, что городские власти не отменили празднование Масленицы, "чтобы утешить харьковчан".

Масленица - такой праздник, что люди все равно соберутся жарить блины и пробовать чай, кофе. Это во-первых. Во-вторых, это на улице. Мы посмотрели, что это будут морозные дни, а мороз не способствует распространению этой инфекции на улице. Ну и мы просили людей, чтобы не скапливались, но вы понимаете, что не всегда так, как хочется", - говорит Горбунова-Рубан.

Журналисты отмечают, что после празднований пресс-служба городского совета обнародовала фотографии, на которых местные жители и мэр во время празднования нарушают дистанцию ​​и не имеют масок и средств индивидуальной защиты.

Заместительница городского головы говорит, что COVID-19 имеет "тяжелые последствия психологического и психического характера", и поэтому городской власти нужно было "сделать что-то, чтобы люди смогли выйти на улицу и пообщаться друг с другом, немного побывать в праздниках".

Горбунова-Рубан во время общения с журналистами признала, что именно власти города ответственны за организацию массовых празднований во время карантина и пандемии.

Учитывая погодные условия, мы приняли такое решение, что можно выйти на улицу и на морозе попраздновать Масленицу", - сказала чиновница.

Напомним, 14 марта врач Харьковской областной инфекционной больницы Владимир Корсунов сообщил, что реанимации города полностью заполнены пациентами с COVID-19, и в городских медицинских учреждениях не хватает коек для больных COVID-19.

Он рассказал, что коронавирус продолжает уносить жизни харьковчан, и вчера, 13 марта от осложнений умер врач Дмитрий Борисович Пеньков. Кроме того, по словам Корсунова, в больницах Харькова выросло количество молодых пациентов с тяжелым течением коронавируса.

В тот же день Игоря Терехова раскритиковали за агитацию в Харькове во время обострения COVID-19. Секретарь городского совета в разгар пандемии участвовал в массовых празднованиях.