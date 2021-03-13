Чиновник Николаевской ОГА устроил гонки с патрульными и предлагал им взятку

Глава ОГА ждет увольнения чиновника-нарушителя

Глава ОГА ждет увольнения чиновника-нарушителя

Фото: Новости-N

Чиновник Николаевской ОГА Игорь Бурда пытаясь скрыться от полицейских устроил гонки на автомобиле Range Rover по центру Николаева и предлагал им взятку, чтобы "договориться".

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на слова главы Николаевской ОГА Виталия Кима.

Был шокирован, когда прочитал информацию об автомобильной погоне сотрудников патрульной полиции за госслужащим из ОГА по центральным улицам города Николаева. Сразу даже не хотелось верить в то, что такое вообще возможно... Но, получив официальную информацию от полицейских, расстроился еще больше", - сообщает Ким.

Как пишет глава ОГА, оказалось, что чиновник облгосадминистрации, который отличился в попытке скрыться от правоохранителей, еще и пытался "договориться" с патрульными.

Сообщается, что в ходе погони Бурда неоднократно нарушал правила дорожного движения, в том числе проезжал на красный сигнал светофоров. В конце концов несколько автомобилей патрульной полиции "зажали" автомобиль со всех сторон.

Водитель вышел из авто и попытался "договориться" с патрульными, однако из этого ничего не вышло. В ходе общения с водителем полицейские заметили у него явные признаки алкогольного опьянения. Водитель признал, что пил виски, однако от предложения пройти медицинское освидетельствование либо на месте, либо в нарколаборатории отказался.

По словам главы ОГА, таким поведением чиновник "опорочил не себя, а людей, которые доверили ему быть кандидатом в депутаты от "Слуги народа" на округе и статус госслужащего".

Моя реакция, как главы ОГА, будет мгновенной и беспристрастным, несмотря ни на что. Индульгенции не будет ни для кого! Именно поэтому, в понедельник утром жду на заявление об увольнении от Игоря Бурды", - добавил глава ОГА.

Ранее сообщалось, что 9 марта возле села Каменка в Изюмском районе Харьковской области микроавтобус Renault Trafic съехал в кювет и перевернулся. Во время ДТП в транспорте находились девять человек.