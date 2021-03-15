В Виннице три из пяти COVID-стационаров заполнены на 95%

Уже задействовано 80% кислородных точек

Уже задействовано 80% кислородных точек

Фото из открытых источников

В Виннице из-за обострения ситуации с коронавируом большинство больниц для пациентов с COVID заполнены на 95%.

Об этом сообщает Винницкий горсовет, передает RegioNews.

В целом загруженность коечного фонда городских больниц, где оказывают стационарную помощь больным коронавирусом, по состоянию на сегодня составляет 85%. Но в ГКБ № 1 и ГКБ № 3, а также в 1-м роддоме места заняты на 95%. Кроме того, задействовано 615 с 766 кислородных точек (или 80%), — говорится в сообщении.

По данным городского совета, в целом в городе сейчас болеет 7013 жителей общины. Из которых 533 человека (или 7,6 %) получают стационарную медицинскую помощь, остальные, — 6480 человек, — амбулаторно лечатся дома под наблюдением семейных врачей.

Если брать в расчет новые показатели, характеризующие эпидемический процесс в Украине от Европейского регионального офиса ВОЗ — то по состоянию на минувшую пятницу, 12 марта, Винницкий регион имел наибольшую динамику роста заболеваемости COVID-19 за последние 30 суток: 15 216 случаев. Далее Ивано-Франковская область и город Киев — 13 711 новых больных. Но если брать динамику за последние 7 дней, то самый скрытый рост заболеваемости ныне имеет Одесская область — это 44,2%. На Винничине и в Черновицкой области этот показатель — на уровне минус 0,2% до минус 0,1% соответственно. Но при этом в целом за 2 недели у нас в области наблюдается постоянный рост новых случаев — на уровне 11,4%, — сказал директор департамента здравоохранения Александр Шиш.

Как сообщалось ранее, 12 марта мэр Винницы сообщил, что в Виннице ввели карантинные ограничения "красного" уровня. Реанимационные отделения города полностью заполнены больными, Винница на грани попадания в "красную" зоны карантина.