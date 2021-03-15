В школах и детских садах Ивано-Франковска продлили карантин
В Ивано-Франковске школы и детские сады не будут работать, пока в городе не стабилизируется ситуация с распространением коронавируса.
Об этом в Facebook сообщила заместитель мэра города Виктория Дротянко, передает RegioNews.
Учитывая сложную эпидемиологическую ситуацию, Ивано-Франковск и область продолжают находиться в "красной" карантинной зоне. Соответственно, школы и садики в городе останутся закрытыми до стабилизации ситуации", - написала чиновница.
Она выразила надежду, что ситуация улучшится, и дети снова смогут нормально учиться.
Также в городском совете призвали жителей Ивано-Франковска соблюдать меры безопасности во время карантина.
Напомним, в Ивано-Франковской области создадут 117 пунктов вакцинации.
Ранее сообщалось, что горнолыжный курорт "Буковель" на Прикарпатье закрывают на карантин. Такое решение приняли по итогам заседания комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.