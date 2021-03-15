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15 марта 2021, 12:32 246

В школах и детских садах Ивано-Франковска продлили карантин

15 марта 2021, 12:32 246
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Власти города приняли такое решение, учитывая сложную эпидемиологическую ситуацию
Власти города приняли такое решение, учитывая сложную эпидемиологическую ситуацию
Фото: из открытых источников
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В Ивано-Франковске школы и детские сады не будут работать, пока в городе не стабилизируется ситуация с распространением коронавируса.

Об этом в Facebook сообщила заместитель мэра города Виктория Дротянко, передает RegioNews.

Учитывая сложную эпидемиологическую ситуацию, Ивано-Франковск и область продолжают находиться в "красной" карантинной зоне. Соответственно, школы и садики в городе останутся закрытыми до стабилизации ситуации", - написала чиновница.

Она выразила надежду, что ситуация улучшится, и дети снова смогут нормально учиться.

Также в городском совете призвали жителей Ивано-Франковска соблюдать меры безопасности во время карантина.

Напомним, в Ивано-Франковской области создадут 117 пунктов вакцинации.

Ранее сообщалось, что горнолыжный курорт "Буковель" на Прикарпатье закрывают на карантин. Такое решение приняли по итогам заседания комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

коронавирус карантин Ивано-Франковск школы горсовет красная зона

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