Туризм і сексизм. Чим запам’ятався голова Миколаївської ОДА Кім за перші сто днів роботи

Після двох відвертих «варягів» - ставленика Порошенка Савченка та підданця Зеленського Стадніка - Кім є місцевим, і це грає йому на руку

Після двох відвертих «варягів» - ставленика Порошенка Савченка та підданця Зеленського Стадніка - Кім є місцевим, і це грає йому на руку

RegioNews вирішив проаналізувати старт роботи нового очільника Миколаївщини, за яким поки що не тягнеться такого негативного шлейфу, як за його попередниками.

Сходження нового гравця

Віталій Кім народився в Миколаєві, тут закінчив школу та місцевий суднобудівний університет. Замолоду пішов у бізнес, працював у сферах аудиту, інвестицій, ресторанного бізнесу, ІТ та будівництва. Певний час був керуючим відомого в місті розважального комплексу Ushuaja.

Помітним гравцем у місцевій політиці став лише під час останніх президентських, парламентських, а пізніше й місцевих виборів. Працював волонтером у штабі партії "Слуга народу". Після перемоги Володимира Зеленського на виборах багато-хто вважав, що Кім балотуватиметься у народні депутати, проте цього не сталось. Та вже на місцевих виборах-2020 він очолював виборчий штаб "СН", а також йшов у списках до Миколаївської міської ради. І пройшов.

Цікаво, що стати головою ОДА він міг ще на самому початку президентського шляху Зеленського, адже під час першого свого візиту до області президент попрохав у місцевих, щоб йому склали список якісних місцевих менеджерів, які б могли очолити область. Саме тоді група бізнесменів "МрійДій" пропонувала на посаду Кіма. Проте його кандидатуру, як відомо, не підтримали, і на Миколаївщину відправили нікому невідомого тоді Олександра Стадніка, який на посаді так нічого й не зробив.

Офіційно очолив Миколаївщину Кім 25 листопада 2020-го. І хоча тоді вже було відомо, що він пройшов і до міськради, відмовлятися від депутатського мандату не став, заявивши, що на двох посадах краще розумітиметься в проблематиці як міста, так і області. Пізніше в інтерв’ю місцевому виданню Кім зізнавався, що його кандидатуру на посаду голови ОДА активно підтримував голова фракції "СН" у Верховній Раді та керівник обласного партосередку Давид Арахамія.

Перші кроки, команда

Логічно, що першим кроком для Кіма стало формування власної команди, і на це пішов певний час, адже офіційно представив усіх своїх заступників він лише 1 лютого 2021-го. І там виявилося кілька цікавих персонажів. До прикладу, заступник із соціального та гуманітарного розвитку Олександр Трайтлі встиг застати і Савченка, і Стадніка, чудесним чином залишившись досі. Інший цікавий випадок – Микола Марінов (цей заступник Кіма відповідає за фінанси, економічний розвиток, децентралізацію та туризм). До окупації Криму він працював першим заступником міністра туризму АРК. Ну і ще він зовсім випадково виявився кумом Віталія Кіма.

Третім, про кого варто згадати, є Юрій Гранатуров – один із старожилів миколаївської політики. На місцевих виборах очолював обласний осередок партії "За майбутнє", балотувався в мери і до міської ради, але скрізь програв, залишившись поза бортом політичних процесів. Та не надовго, адже зараз Гранатуров - заступник голови ОДА з питань культури, національностей та релігій.

Після представлення усіх заступників, Кім заявив, що кожного з них є часу півроку, щоб показати результат. В іншому випадку – звільнення. Сам керівник регіону виділив для себе і команди такі головні завдання: "Щодо мене, то я також для себе виділив декілька напрямів, які будуть для мене показовими. По-перше, це приріст робочих місць і, відповідно, приріст податків до бюджетів всіх рівнів. По-друге, створення нових підприємств, в тому числі в ОТГ і віддалених районах".

З іншого боку, кілька посадовців з приходом Кіма уже втратили свої місця. Перший - це начальник обласного управління капітального будівництва Ілля Лукін. Саме за нього кілька важливих об’єктів перетворились у довгобуди, що уже роками викачують гроші з обласного бюджету. Як приклад - радіологічне відділення обласного онкодиспансеру, капітальний ремонт якого коштуватиме області більше 100 мільйонів гривень.

Туризм, туризм, туризм

Якщо ж говорити про перші важливі напрямки діяльності нового очільника, то видно, що Кім налаштований розвивати насамперед туризм. І це незвично, адже попередники більше говорили про типові для регіону сільське господарство та вже підзабуте в місті кораблебудування. Зараз область уклала багатомільйонні тендери на ремонт доріг, що ведуть до моря. Більше того, у 2021 році ОДА оголосила тендер на 1 млрд 100 млн грн для будівництва так званої "Миколаївської Рив’єри". Це проект дороги, що з’єднуватиме всі курорти області вздовж узбережжя Чорного моря: Очаків, Коблево тощо.

Туристичною родзинкою Миколаєва хочуть зробити музей-корабель, знаний в народі як крейсер "Україна". Це побудований на 97% ракетний крейсер, але так офіційно і не введений в експлуатацію. Він стоїть у акваторії суднобудівного заводу з 1990 року, коли був спущений на воду, і кожного року лише на його утримання витрачають мільйони гривень. Уже довго ходять розмови про демілітаризацію корабля з подальшою різкою на металобрухт. Та на початку березня Кім оголосив про підписання меморандуму з "Укроборонпромом". Якщо вірити меморандуму, крейсер віддадуть місту, щоб у майбутньому зробити з нього плавучий музей. Хто буде це фінансувати, поки невідомо, але ідея однозначно знайде підтримку у містян.

Та на цьому голова ОДА, здається, зупинятись не збирається. Нещодавно стало відомо, що у центрі Миколаєва планують побудувати 72-метрову стелу із прапором України та облаштуванням скверу. Щось подібне до того, що звели нещодавно в Києві. За задумкою, величезний прапор буде видно із будь-якої точки міста, а також із двох мостів, через які до міста в’їжджають гості зі сторони Києва та Одеси. Гарна ідея, що коштуватиме 14 мільйонів гривень, і область хоче виділити на неї у цьому році 5 мільйонів. Таку ж суму просять і у міського бюджету, але тут виникає біда – у міста немає грошей на проєкт. Карантинний рік і так не дозволив наповнити достатньо міський бюджет, тому нині на сесії сваряться за кожну копійку.

Сексистський скандал

Якщо ж говорити про вчинки Кіма зі знаком "мінус", то тут можна згадати його нещодавні висловлювання про "найкрасивіших дівчат в Україні". Виступаючи на форумі "Україна 30", він показав презентацію, на якій можна було побачити доволі оголену дівчину. Ба більше, пізніше він дозволив собі висловлювання, що саме на Миколаївщині - найгарніші дівчата, тому це потрібно використовувати.

"Ми пропонуємо, щоб ви інвестували в додаткові об'єкти, будь-які. Ми забезпечимо повністю. Взагалі, у нас найкрасивіші дівчата у всій Україні. Це я буду відстоювати. […] Це не обговорюється. У нас найкрасивіші дівчата. Тому ми запрошуємо всіх для інвестування в такі місця, наприклад, як готелі, сувенірні магазинчики, заклади громадського харчування, що завгодно", - заявив Кім. Можливо, голова ОДА дещо неправильно висловився, але багато-хто розцінив такі слова як сексистські, адже він начебто представляє місцевих жінок як товар. Та дуже швидко скандал затих, і зараз ця тема більше не обговорюється.

Ну і ще відверто підмочив репутацію Кіма один із його підлеглих Ігор Бурда, який вночі минулої п’ятниці втікав від патрульних на своєму позашляховику. Поліцейським таки вдалося того спіймати, проте проходити перевірку на наявність алкоголю в крові Бурда відмовився. Також на місці затримання Бурда наче пропонував правоохоронцям "вирішити" проблему. Уже наступного ранку Кім у себе на сторінці у Facebook прокоментував поведінку підлеглого, вимагаючи від того написати заяву на звільнення. До слова, раніше з’являлась інформація, що саме Бурда мав замінити звільненого Лукіна на посаді начальника управління капітального будівництва.

Узагальнюючи, можна сказати, що поки в роботі Кіма спостерігається більше позитивного, аніж негативного. Так, нічим конкретним похвалитись він ще не може, проте за такий короткий проміжок часу зробити бодай щось було б, скоріше, неможливо. На сесіях міськради та облради Кім веде себе доволі впевнено, і, коли треба, може й нагримати на деяких депутатів, щоб показати, хто є хто. Та, незважаючи на це, з ним поки більше хочуть дружити, аніж ворогувати.