Утихомиренный бунтарь: черкасский мэр Бондаренко начал новую каденцию с примирения

Городской голова Черкасс, который встретил приход к власти Зеленского громким конфликтом с новым президентом, после последних местных выборов существенно снизил градус своего критического пыла

Городской голова Черкасс, который встретил приход к власти Зеленского громким конфликтом с новым президентом, после последних местных выборов существенно снизил градус своего критического пыла

Он извинился за противостояния с Владимиром Зеленским, уже не так рьяно портит жизнь наместникам президента в области и даже откололся от лагеря мэров-антикарантинников, которые противодействовали введению общих локдаунов. Отсутствие адекватной региональной политики Офиса президента относительно Черкасс и Черкасской области привели к тому, что Анатолию Бондаренко удалось переизбраться мэром, а в областном и городском советах "слугам" нашлось место разве что на галерке. За менее чем два года своей каденции Зеленский опробовал на должности главы Черкасской ОГА уже четырех руководителей. Ни один из них не продержался на посту более или менее убедительный срок – все слетали с должностей после полугода пребывания в кресле. Определенные надежды в ОП сейчас связывают с новоназначенным главой области Александром Скичко, который попал в большую политику из шоу-бизнеса.

Однако причина поражений президентской команды на Черкащине кроется не столько в кадровой неразборчивости Банковой, а, скорее, в достаточно сильной спайке местных элит, которым удается навязывать свою игру. Так, по результатам выборов-2020 в Черкасском облсовете большинство образовала локальная партия "Черкащани" вместе с фракциями "ЄС" и "Батьківщини". А "слуг" уже взяли в коалицию в роли дальнего родственника на финальном этапе, когда все интересные посты были распределены.

Нечто подобное произошло и в городском совете Черкасс, где в большинство сошлись те же "Євросолідарність" (7 депутатов из 42-х), "Черкащани" (5) и "Батьківщина" (4). Правда, к властной группировке привлекли еще и "За майбутнє" - нынешнюю партию мэра Бондаренко (до этого он долго возглавлял областную ячейку политической силы Юлии Тимошенко), которая получила 8 мандатов в раде. Однако "Слуга народа" со своими 8 "штыками" снова осталась за бортом распределения должностей, а секретарем горсовета был избран представитель "Батьківщини" Юрий Тренкин.

За всеми политическими силами, которые взяли власть в областном и городском советах, стоят одни и те же бизнесмены. Причем не только регионального, но и общеукраинского уровня. И одним из самых громких в этом списке является фамилия аграрного магната, владельца холдинга МХП Юрия Косюка. Собственно, именно эти бенефициары сейчас контролируют основные политические и хозяйственные процессы в регионе. А сам мэр Бондаренко в этой ситуации является своего рода составной частью общей системы. Важной, но все же не единственной.

Более того, в эту каденцию его ситуация несколько сложнее, чем это было в период до конца прошлого года. В том созыве за ним была фактически контролируемая им коалиция, состоявшая из "Батьківщини", "Черкащан", "Свободи" и "Самопомочі". Но в этот раз баланс контроля несколько сместился, следовательно Бондаренко теперь приходится считаться с другими влиятельными участниками процесса и кое-где даже подстраиваться под их желания.

Для сохранения своего влияния он также ищет опору там, где еще вчера демонстрировал открытую непримиримость. Речь идет о политсиле Зеленского и его теперешнего представителя в области Скичко. Общий тон черкасского градоначальника перестал быть категоричным, и он даже демонстрирует определенную лояльность и рвение в сторону Банковой. Конечно, это не означает, что Бондаренко не держит камней за пазухой и доволен своим нынешним пребыванием "на растяжке". Однако на определенное время в Офисе президента ранее бунтующего городского голову Черкасс могут считать нейтрализованным и не ждать от него каких-то особых обострений.

С другой стороны самому Бондаренко такая ситуация не должна нравиться. Ведь мало того, что его победа в этот раз оказалась не слишком убедительной (55% у него во втором туре против 45% у Виктора Евпака из "Голоса"), но и уровень критичности в отношении него будет выше. И многие уже говорят, что эта каденция является для него последней. Но черкасский мэр, учитывая его темперамент и молодой возраст, вряд ли готов смириться с предстоящим поражением. Поэтому следует ждать от него неожиданных и неординарных шагов, которые будут направлены на его сохранение в политике. И необязательно в роли городского головы.