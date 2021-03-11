Год пандемии COVID-19: Зеленский напомнил о важности карантина и вакцинации
Сегодня, 11 марта, отмечается год со дня, когда Всемирная организация здравоохранения объявила в мире пандемию коронавируса. Президент Владимир Зеленский напомнил о важности вакцинации и соблюдении карантина для преодоления вируса.
Об этом Зеленский написал в Twitter, информирует RegioNews.
"Год назад ВОЗ объявила пандемию коронавируса. За это время человечество получило колоссальный совместный опыт и стал сильнее. Доктор Тедрос (глава ВОЗ - ред.) уверен, вакцинация и соблюдение правил карантина помогут нам вернуться к привычной жизни", - написал Зеленский.
Рік тому @WHO оголосила пандемію #коронавірусу. За цей час людство отримало колосальний спільний досвід і стало сильнішим. @DrTedros, упевнений, вакцинація та дотримання правил карантину допоможуть усім нам повернутися до звичного життя.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 11, 2021
Ранее Зеленский заявил, что для преодоления COVID-19 надо увеличить темпы вакцинации, а не вводить локдаун.