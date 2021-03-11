Год пандемии COVID-19: Зеленский напомнил о важности карантина и вакцинации

Зеленский напомнил о важности вакцинации и соблюдении карантина для преодоления вируса

Зеленский напомнил о важности вакцинации и соблюдении карантина для преодоления вируса

Офис президента

Сегодня, 11 марта, отмечается год со дня, когда Всемирная организация здравоохранения объявила в мире пандемию коронавируса. Президент Владимир Зеленский напомнил о важности вакцинации и соблюдении карантина для преодоления вируса.

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