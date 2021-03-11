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11 марта 2021, 10:59 141

Год пандемии COVID-19: Зеленский напомнил о важности карантина и вакцинации

11 марта 2021, 10:59 141
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Зеленский напомнил о важности вакцинации и соблюдении карантина для преодоления вируса
Зеленский напомнил о важности вакцинации и соблюдении карантина для преодоления вируса
Офис президента
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Сегодня, 11 марта, отмечается год со дня, когда Всемирная организация здравоохранения объявила в мире пандемию коронавируса. Президент Владимир Зеленский напомнил о важности вакцинации и соблюдении карантина для преодоления вируса.

Об этом Зеленский написал в Twitter, информирует RegioNews.

"Год назад ВОЗ объявила пандемию коронавируса. За это время человечество получило колоссальный совместный опыт и стал сильнее. Доктор Тедрос (глава ВОЗ - ред.) уверен, вакцинация и соблюдение правил карантина помогут нам вернуться к привычной жизни", - написал Зеленский.

Ранее Зеленский заявил, что для преодоления COVID-19 надо увеличить темпы вакцинации, а не вводить локдаун.

коронавирус Украина Владимир Зеленский ВОЗ президент

 
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