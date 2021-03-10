Мэр Тернополя ответил послу Израиля в отношении требования переименования стадиона им. Шухевича

Сергей Надал убежден, что посол стал "заложником советской историографии"

Сергей Надал убежден, что посол стал "заложником советской историографии"

Фото Facebook Сергея Надала

Об этом написал мэр Тернополя Сергей Надал на своей Facebook-странице, передает RegioNews.

"Свобода народам! Свобода человеку!" - это ключевой лозунг борьбы украинских повстанцев. Украинская Повстанческая Армия и ее главнокомандующий Роман Шухевич воевали не только за свободу украинского народа, но и за свободу других порабощенных и угнетенных народов нацистским и коммунистическим режимами. И евреи того времени это хорошо понимали. Поэтому присоединялись к УПА, помогали и поддерживали повстанцев, - подчеркнул городской голова.

По его словам, адресованными "заложникам советской историографии", в Украинской Повстанческой Армии воевали представители разных народов. Среди лидеров украинских повстанцев были евреи. В частности, это – Лейба-Ицик Добровский, преданный сотрудник политического отдела УПА, Лазарь и Моисей Ореховы-Штейны, которые были украинскими повстанцами и входили в почот известного куренного "Коры". Ученые дискутируют о еврейском происхождении одного из лидеров ОУН Льва Ребета. Но именно он был идеологом мирного сосуществования наций, напомнил Надал.

Относительно же самого Шухевича, то с сентября 1942 по февраль 1943 его семья прятала в своем доме от преследования нацистами соседскую еврейскую девочку Ирину Райхенберг. Шухевич, используя свои возможности, помог с изготовлением для девочки новых документов на имя украинки Ирины Васильевны Рыжко.

Когда в 1943 году гестапо арестовало жену Шухевича - Наталью, ему удалось переправить девочку в сиротский приют при женском греко-католическом монастыре Василианок в Пилипове, вблизи городка Куликов, что в 30 километрах от Львова, где Ирина и находилась до конца войны, пережив немецкую оккупацию и Холокост.

В целом, по данным гестапо, представители ОУН и УПА неоднократно помогали скрываться евреям и изготавливали для них документы. То есть, была налажена работающая система украинских повстанцев по спасению евреев. Поэтому десятки украинских националистов стали "Праведниками мира". Это также подтверждают советские документы и даже документы государства Израиль.

Советскую пропаганду взяла на вооружение современная Россия. Открытые архивы КГБ УССР убедят господина посла в моей правоте. Он, как и многие другие, откроет для себя немало нового о деятельности Романа Шухевича и Украинской Повстанческой Армии – воюющей армии Украины. Мы можем дискутировать, но решение городского совета Тернополя о присвоении городскому стадиону имени Романа Шухевича не будет отменено. Каждая страна чтит своих героев. Без этого нация не имеет будущего, - добавил Надал.

ПОСОЛ ІЗРАЇЛЮ В УКРАЇНІ СТАВ ЗАРУЧНИКОМ "РАДЯНСЬКОЇ ІСТОРІОГРАФІЇ" "Свобода народам! Свобода людині!" - це ключове... Posted by Сергій Надал on Tuesday, March 9, 2021

Как сообщалось, вчера посол Израиля требовал отменить переименование тернопольского стадиона в честь Шухевича. Джоэль Лион осудил это решение Тернопольского горсовета.

Сегодня в МИД ответили послу Израиля в отношении стадиона имени Шухевича. Дипломаты отмечают, что дискуссии должны проходить на уровне историков.