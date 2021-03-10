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10 марта 2021, 15:56 878

Мэр Тернополя ответил послу Израиля в отношении требования переименования стадиона им. Шухевича

10 марта 2021, 15:56 878
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Сергей Надал убежден, что посол стал "заложником советской историографии"
Сергей Надал убежден, что посол стал "заложником советской историографии"
Фото Facebook Сергея Надала
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Городской голова Тернополя Сергей Надал считает, что посол Израиля в Украине, недовольный присвоением имени Романа Шухевича тернопольскому стадиону, стал заложником «советской историографии».

Об этом написал мэр Тернополя Сергей Надал на своей Facebook-странице, передает RegioNews.

"Свобода народам! Свобода человеку!" - это ключевой лозунг борьбы украинских повстанцев. Украинская Повстанческая Армия и ее главнокомандующий Роман Шухевич воевали не только за свободу украинского народа, но и за свободу других порабощенных и угнетенных народов нацистским и коммунистическим режимами. И евреи того времени это хорошо понимали. Поэтому присоединялись к УПА, помогали и поддерживали повстанцев, - подчеркнул городской голова.

По его словам, адресованными "заложникам советской историографии", в Украинской Повстанческой Армии воевали представители разных народов. Среди лидеров украинских повстанцев были евреи. В частности, это – Лейба-Ицик Добровский, преданный сотрудник политического отдела УПА, Лазарь и Моисей Ореховы-Штейны, которые были украинскими повстанцами и входили в почот известного куренного "Коры". Ученые дискутируют о еврейском происхождении одного из лидеров ОУН Льва Ребета. Но именно он был идеологом мирного сосуществования наций, напомнил Надал.

Относительно же самого Шухевича, то с сентября 1942 по февраль 1943 его семья прятала в своем доме от преследования нацистами соседскую еврейскую девочку Ирину Райхенберг. Шухевич, используя свои возможности, помог с изготовлением для девочки новых документов на имя украинки Ирины Васильевны Рыжко.

Когда в 1943 году гестапо арестовало жену Шухевича - Наталью, ему удалось переправить девочку в сиротский приют при женском греко-католическом монастыре Василианок в Пилипове, вблизи городка Куликов, что в 30 километрах от Львова, где Ирина и находилась до конца войны, пережив немецкую оккупацию и Холокост.

В целом, по данным гестапо, представители ОУН и УПА неоднократно помогали скрываться евреям и изготавливали для них документы. То есть, была налажена работающая система украинских повстанцев по спасению евреев. Поэтому десятки украинских националистов стали "Праведниками мира". Это также подтверждают советские документы и даже документы государства Израиль.

Советскую пропаганду взяла на вооружение современная Россия. Открытые архивы КГБ УССР убедят господина посла в моей правоте. Он, как и многие другие, откроет для себя немало нового о деятельности Романа Шухевича и Украинской Повстанческой Армии – воюющей армии Украины. Мы можем дискутировать, но решение городского совета Тернополя о присвоении городскому стадиону имени Романа Шухевича не будет отменено. Каждая страна чтит своих героев. Без этого нация не имеет будущего, - добавил Надал.

ПОСОЛ ІЗРАЇЛЮ В УКРАЇНІ СТАВ ЗАРУЧНИКОМ "РАДЯНСЬКОЇ ІСТОРІОГРАФІЇ" "Свобода народам! Свобода людині!" - це ключове...

Posted by Сергій Надал on Tuesday, March 9, 2021

Как сообщалось, вчера посол Израиля требовал отменить переименование тернопольского стадиона в честь Шухевича. Джоэль Лион осудил это решение Тернопольского горсовета.

Сегодня в МИД ответили послу Израиля в отношении стадиона имени Шухевича. Дипломаты отмечают, что дискуссии должны проходить на уровне историков.

посол мэр Тернополь Израиль Сергей Надал

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