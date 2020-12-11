Мэр Черкасс Бондаренко публично извинился перед президентом Зеленским

Ранее он проиграл суд по иску против президента

Ранее он проиграл суд по иску против президента

Фото: Facebook

Городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко опубликовал видеообращение, в котором извинился перед президентом Украины Владимиром Зеленским за противостояние, которое ранее между ними возникло.

Видеозапись Бондаренко обнародовал в Facebook, передает RegioNews.

Мэр Черкасс заявил, что стремится к сотрудничеству в новоизбранном городском совете со всеми политическими силами, в том числе с партией "Слуга народа". Бондаренко отметил, что во время пандемии COVID-19 важно "совместно работать ради интересов граждан".

Мы должны забыть о распрях, о предвыборных противостояниях. Депутаты должны объединиться и работать вместе на благо города. Есть вызовы, есть пандемия. Нам надо жить, лечить жителей Черкасс и т.д", - сказал мэр.

Отдельно мэр Черкасс вспомнил о своем противостоянии с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он заявил, что нужно забыть о противостоянии между мэром и президентом, и именно поэтому в новый исполком был избран представитель партии "Слуга народа".

Я хотел бы официально извиниться перед Зеленским. Извиниться за то, что отстаивал не свои интересы, а интересы всего города. Я горячий человек. Но я искренний человек. Наша задача забыть прошлое и работать на благо Украины", - подчеркнул Бондаренко.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мэр Черкасс Анатолий Бондаренко является фигурантом более десяти уголовных производств. Во время пресс-конференции он сказал: "Я за один стол с такими бандитами не сяду" и "Пожалуйста, выбирайте бандитов, если хотите".

11 октября стало известно, что суд не удовлетворил иск мэра Черкасс Бондаренко к президенту Зеленскому.

На следующий день мэр Черкасс заявил, что обжалует отклонение судом его иска. Также сообщалось, что суд отклонил апелляцию мэра Черкасс Бондаренко иском к Зеленскому.